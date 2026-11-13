PRAVOSNAŽNO NA DOŽIVOTNU: Apelacija za ubistvo muškarca u zatvoru Petroviću dosudila maksimalnu kaznu, a dvojici povećala

APELACIONI sud u Beogradu preinačio je prvostepenu presudu i Dalibora Petrovića pravosnažno osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva Stamimira Brjakovića u KPZ Padinska skela u februaru 2024. godine.

FOTO: N. Skenderija

Istom presudom Saša Stanković i Srećko Stefanović su osuđeni na kazne zatvora od po 20 godina, objavljeno je na sajtu tog suda.

Drugostepeni sud je odbio žalbe okrivljenih i njihovih branilaca, dok je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva i preinačio prvostepenu presudu kojom je Stefanović bio osuđen na kaznu zatvora od 19 godina, a Stanković i Petrović na kazne zatvora od po 18 godina.

Ova presuda je 13. pravosnažno izrečena kazna doživotnog zatvora u Srbiji od 2019. godine kada je ponovo uvedena.

Apelacioni sud u Beogradu smatra da je prvostepeni sud prilikom donošenja odluke o kazni propustio da da adekvatan značaj otežavajućih okolnosti na strani okrivljenih, odnosno da su delo činili u dužem vremenskom periodu prema licu koje je imalo 74 godine, te da su radnje preduzeli u kazneno popravnoj ustanovi, gde oštećeni nije mogao samovoljno da napusti ustanovu.

Imajući u vidu starosnu dob Stefanovića i Stankovića, koji su imali po 20 godina, drugostepeni sud ih je osudio na kazne zatvora u trajanju od po 20 godina nalazeći da će se na ovaj način u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja.

U odnosu na Petrovića, koji je u trenutku zločina imao 22 godine, Apelacioni sud je posebno imao u vidu njegovu ulogu u krivičnom delu, brojnost povreda koje je zajedno sa drugim okrivljenima naneo oštećenom, pretnje koje mu je uputio, brutalnost, kao i činjenicu da je bio najagresivniji i najbezobzirniji prilkom nanošenja povrede oštećenom, da je delo učinio iz obesti bez ikakvog povoda žrtve, da je ispoljio ravnodušnost, da je nastavio sa radnjama i nakon što je oštećeni vraćen od lekara, da je bio inicijator preduzimanja radnje.

Optužnicom im se na teret stavljalo da su dok su se nalazili na izdržavanju kazne zatvora zbog učinjenih prekršaja, u sobi broj 14 u kojoj su zajedno boravili sa oštećenim i sa još dva lica, svakodnevno psihički, fizički i seksualno zlostavljali Brajkovića, nakon što mu je nestalo novca kojim im je u zatvorskoj kantini kupovao hranu, kafu i cigarete.

Svakodnevno su ga, kako se sumnja, šamarali, tukli nogama i rukama u predelu glave i tela, tako što su ga Stefanović i Stanković držali ispod ruke i šutirali ga kolenima u rebra i po nogama u predelu butina, dok ga je istovremeno Petrović udarao pesnicama po glavi i u predelu grudi, te ga šutirao kolenima.

Stanković i Petrović su Brajkovića takođe seksualno zlostavljali na različite načine, terali ga da pije mokraću iz šolje za kafu, tukli mokrim peškirima, dok mu je Stefanović peškirom izvlačio jezik iz usta kako bi ga onemogućio da se požali komandirima na zlostavljanje i ponižavanje koje trpi.

Usled povreda koje je zadobio, oštećeni nije mogao da hoda, ni da govori zbog čega je bio na lekarskim pregledima 1. i 3. februara 2024. godine kojom prilikom, kako se sumnja, iz straha nije prijavio zlostavljanje i nanošenje povreda koje trpi.

Sutradan, 4. februara, usled zadobijenih povreda zdravsteno stanje S.B. se znatno pogoršalo, pa je premešten u sobu broj 12, u kojoj je usled zadobijenih povreda, gubitka veće količine krvi i poremećaja disanja i cirkulacije zbog obostranih preloma rebara i grudne kosti i nastupelih komplikacija, preminuo oko 22:30 časova.

Pored ovog predmeta pred sudom je nedavno okončan još jedan u vezi sa tim ubistvom protiv petoro zaposlenih u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela zbog sumnje da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić