Košarka

Nikola Topić opet u dresu Oklahome u NBA ligi!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 11. 2026. u 18:28

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SJAJNE vesti za srpskog košarkaša.

Никола Топић опет у дресу Оклахоме у НБА лиги!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Nikola Topić se vratio u prvi tim Oklahome i mogao bi da dobije minute na utakmici NBA lige protiv LA Klipersa, preneo je Brendon Rahbar, novinar koji prati Tandere.

U slučaju da se bivši igrač Crvene zvezde nađe na parketu, to bi bio njegov prvi nastup posle skoko pola godine.

Poslednji put u NBA igrao je 29. maja, kada je Oklahoma u finalu Zapadne konferencije poražena od San Antonija rezultatom 118:91. Tada nije uspeo da se upiše u listu strelaca.

On se u Razvojnom timu vratio košarci. Nastupio je na poslednje dve utakmice i prosečno je beležio devet poena po utakmici.

Podsetimo, utakmica Oklahoma - Los Anđeles klipersi igra se u noći između petka i subote od 4.30. Siti Tanderi na Zapadu zauzimaju sedmu poziciju sa učinkom 8-4.

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