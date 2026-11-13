Nikola Topić opet u dresu Oklahome u NBA ligi!
SJAJNE vesti za srpskog košarkaša.
Nikola Topić se vratio u prvi tim Oklahome i mogao bi da dobije minute na utakmici NBA lige protiv LA Klipersa, preneo je Brendon Rahbar, novinar koji prati Tandere.
U slučaju da se bivši igrač Crvene zvezde nađe na parketu, to bi bio njegov prvi nastup posle skoko pola godine.
Poslednji put u NBA igrao je 29. maja, kada je Oklahoma u finalu Zapadne konferencije poražena od San Antonija rezultatom 118:91. Tada nije uspeo da se upiše u listu strelaca.
On se u Razvojnom timu vratio košarci. Nastupio je na poslednje dve utakmice i prosečno je beležio devet poena po utakmici.
Podsetimo, utakmica Oklahoma - Los Anđeles klipersi igra se u noći između petka i subote od 4.30. Siti Tanderi na Zapadu zauzimaju sedmu poziciju sa učinkom 8-4.
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