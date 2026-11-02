VATROGASCI SEKLI VOZILA DA DOĐU DO POVREĐENIH Teška saobraćajna nesreća kod Kanjiže: U jednom automobilu nalazilo se i dete

NA SAMOM izlazu iz Kanjiže, na deonici Subotičkog puta, jutros se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Foto: AI generated

Prema prvim podacima s terena, okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće još se utvrđuju, međutim od siline udara na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta.

Odmah po prijemu poziva, na lokaciju su upućene sve dežurne službe.

Brza reakcija spasilaca i Hitne pomoći

Zbog deformacije karoserija i teških oštećenja na vozilima, putnici nisu mogli samostalno da izađu. Na lice mesta hitno su stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kanjiže - dva vatrogasca-spasioca sa jednim spasilačkim vozilom.

U koordinisanoj akciji sa medicinskom ekipom Hitne pomoći, spasioci su uspeli da bezbedno oslobode i evakuišu dvoje povređenih lica. Oni su odmah zbrinuti na licu mesta i transportovani radi daljeg ukazivanja pomoći i procene stepena povreda.

Dete bez povreda

U jednom od uništenih automobila u trenutku sudara nalazilo se i maloletno lice. Spasilački timovi su brzo i pažljivo reagovali kako bi dete izvukli iz vozila.

Prema prvim lekarskim pregledima na terenu, utvrđeno je da dete nema povreda.

Uviđaj u toku, saobraćaj usporen

Intervencija nadležnih službi na ovoj deonici je u toku. Pripadnici saobraćajne policije obezbeđuju lice mesta i vrše uviđaj kako bi se utvrdili tačan uzrok nesreće, brzina kretanja vozila, kao i svi detalji koji su doveli do sudara.

Vozačima koji prolaze ovim pravcem savetuje se dodatan oprez i strpljenje, jer se saobraćaj na izlazu iz Kanjiže odvija otežano i uz povremena usmeravanja.

(Blic)

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