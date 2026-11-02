TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BEOGRADU: Automobil udario pešaka kod tržnog centra, četiri osobe povređene tokom noći
ČETIRI osobe zadobile su povrede u tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile protekle noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Jedna osoba je teže povređena kada ju je udario automobil u Radničkoj ulici blizu tržnog centra oko 22 časa.
Povređeni pešak je prevezen u Urgentni centar.
Lekarske ekipe su intervenisale ukupno 137 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima.
Pomoć lekara najčešće su tražili hronični pacijenti.
(Tanjug)
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