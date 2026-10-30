OPTUŽENI ZA UBISTVO DANKE ILIĆ DOVEDENI NA SUĐENJE: Na ročište stigli i roditelji devojčice (FOTO/VIDEO)

SRĐAN Janković i Dejan Dragijević, okrivljeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, dovedeni su iz pritvora u Viši sud u Negotinu, gde se održava suđenje.

Foto: S.M.J.

Njihov dolazak bio je pod jakim obezbeđenjem, a iz marice su izvedeni jedan za drugim, sa lisicama na rukama. Na suđenje su stigli i roditelji devojčice koji će se prvi put suočiti oči u oči sa optuženima.

Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, stranke u postupku trebalo bi da iznesu uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno početak suđenja.

Optužnicom, podignutom nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, Dragijević i Janković terete se za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

U sud su stigli i roditelji devojčice.

Foto: S.M.J.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

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