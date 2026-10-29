U PRITVORU 30 DANA: Saslušan načelnik Gradske uprave osumnjičen za nesavestan rad u službi

REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, osumnjičenom S.B. načelniku Gradske uprave za privredu, koji se tereti za nesavestan rad u službi, određen je pritvor do 30 dana.

Lj.P.

Pritvor mu je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.

- Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda - navodi Sanja Ćetojević, portparol Višeg suda u Novom Sadu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva koje je predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor.

Iz ovog tužilaštva je saopšteno da će u skladu sa zakonom sprovesti postupak, u okviru kojeg će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne radnje radi donošenja javno tužilačke odluke.