Hapšenja i istraga

U PRITVORU 30 DANA: Saslušan načelnik Gradske uprave osumnjičen za nesavestan rad u službi

Љ.П.

29. 10. 2026. u 21:27

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REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, osumnjičenom S.B. načelniku Gradske uprave za privredu, koji se tereti za nesavestan rad u službi, određen je pritvor do 30 dana.

У ПРИТВОРУ 30 ДАНА: Саслушан начелник Градске управе осумњичен за несавестан рад у служби

Lj.P.

 Pritvor  mu je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. 
 - Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda - navodi Sanja Ćetojević, portparol Višeg suda u Novom Sadu.
Osumnjičeni je prethodno saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije  Višeg javnog tužilaštva koje je predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor.
Iz ovog tužilaštva je saopšteno da će u skladu sa zakonom sprovesti postupak, u okviru kojeg će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne radnje radi donošenja javno tužilačke odluke.

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