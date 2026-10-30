NE ZNAJU ZAŠTO JE KRENUO POGREŠNIM PUTEM Rođaci ubijenog Darija u šoku: Nije primio islam, postao je čudan je od proterivanja iz Nemačke

NAPAD koji se u noći između utorka i srede, oko 1.30, dogodio ispred Ambasade Izraela u Beogradu, preliminarno se kvalifikuje kao teroristički akt, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK).

Foto: V. Mitrić/Društvene mreže

Mladića koji je sa dva noža napao pripadnika MUP Srbije dok je bio na dužnosti i obezbeđivao diplomatsko predstavništvo na Dedinju, u samoodbrani usmrtio je žandarm Dragan S., a istražitelji sada pokušavaju da utvrde motiv i način pripreme napada, ali i da ustanove da li je napadač imao eventualne kontakte i bio povezan sa domaćim ili međunarodnim terorističkim organizacijama i radikalnim pojedincima.

A u Beloj Reci, na dvadesetak kilometara od Šapca, meštanima je i dalje teško da poveruju da je baš iz njihovog sela mladić, koji je, kako se sumnja, kao pristalica Islamske države, pokušao da izvede teroristički napad na diplomatsko predstavništvo Izraela u Beogradu. U međuvremenu, svi su saznali da je reč o Dariju N. (18), kog su gotovo svi znali od malih nogu i koji, nikad i ničim nije pokazivao da nešto tako može da učini.

Bez plana ISTRAŽIVAČ studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da je Ambasada Izraela bila meta oba napada zbog međunarodnih okolnosti i sukoba na Bliskom istoku.

- Pretpostavka je da su ti pojedinci stvarno to radili individualno, bez ikakve pripreme, jer su došli i napali žandarme u njihovoj kućici - navodi Vujinović.

Govoreći o poslednjem napadu, Vujinović je ocenio da ponašanje maloletnog napadača ne ukazuje na pažljivo pripremljenu akciju. On pretpostavlja da je reč o pojedincu radikalizovanom putem društvenih mreža, koji je delovao bez jasnog plana i realne procene posledica.

Zašto je, ne tako davno, planirao da upadne u izraelski restoran u Nemačkoj, odakle je u junu deportovan, kao i zbog čega se u noći između utorka i srede odlučio na krvavi pohod na Ambasadu Izraela, pitanja su na koja meštani ne znaju odgovor. Ne znaju ni njegova majka Gina i očuh Darko, koji su, zabrinuti što im se ne javlja, u utorak pozvali policiju i prijavili njegov nestanak. Rekao im je samo da ide u Šabac da se ošiša, a onda mu se izgubio svaki trag.

- Ovi dobri ljudi, iz čestitih i vrednih porodica, našli su se u jadu i bolu, i sada pokušavaju da i sami dokuče zašto je Dario pošao tim putem - kažu rođaci. - Ovde je završio osnovnu školu, slovio je za mirno dete, mada je znao da se, ponekad, čudno povuče u sebe. Njegovi najbliži smatraju da je čitao neke čudne knjige i posećivao sajtove u kojima stoluje mržnja.

Dečakov otac, kako je ustanovila nemačka policija, nije znao ništa o njegovim opakim interesovanjima, kao i njegova bivša supruga Gina i njen sadašnji muž Darko. Sada su suočeni sa brojnim pitanjima, koja sami sebi postavljaju. Proneo se i glas da su očuh i majka nakon incidenta u Beogradu uhapšeni, što nije tačno.

- Ovo su časni ljudi i oni će, ako treba, sigurno da kažu sve što znaju - kažu komšije porodice, čije prezime, dakle očuhovo, dečak nosi. - Uvek je to bila mirna, časna i poštena kuća. Oni su primer dobrih ljudi i komšija, koji su veoma pobožni i slave Svetog Nikolu.

Uzviknuo "Alahu akbar" PREMA navodima Višeg javnog tužilaštva, nešto nakon ponoći, maloletnik u crnoj garderobi otvorio je vrata kućice za obezbeđenje ispred izraelske ambasade. Dok je u rukama držao noževe, povikao je "Alahu akbar". Tom prilikom napadač je jedan nož bacio u pravcu Dragana S. pogodivši ga u levi obraz, nanevši mu lakše telesne povrede i posekotine. Nakon toga, pripadnik žandarmerije je izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mesta.

Tuga je u kući Gine i Darka, koji se sa svoje dvoje dece, srodnicima, komšijama i prijateljima spremaju da, narednih dana, sahrane Darija.

- Bilo je reči da je dečak primio islam, ali srodnici kažu da to nije tačno - kažu naši sagovornici. - Kršten je u obližnjem manastiru Radovašnica. Namera im je da Darija sahrane po pravoslavnom običaju i spremaju sve što treba. Za njih nema utehe ni zbog onog što je Dario učinio, ni zbog njegovog stradanja.

Neki od mlađih komšija kažu da su znali Darija odranije, ali da je od juna, kad se vratio iz Nemačke, pošto je proteran, bio, u najmanju ruku, čudan. Nije se, vele, ponašao ni drsko ni bezobzirno, ali je nekako, narodski rečeno, bio "kao da je pao sa Marsa".

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.