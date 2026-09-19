RUSKA vojska je dronovima „Geranj“ izvela udare na tri logistička centra koja se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u Odeskoj i Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

Dva centra pogođena su u Dačnom i Usátovu u Odeskoj oblasti, a još jedan u Komunaru u Harkovskoj oblasti. U njima se nalazila vojna oprema i materijalna sredstva za vojne potrebe, prenose RIA Novosti.

Tokom dana na meti se našao i tanker sa gorivom i mazivima u luci Černomorsk.

Kao odgovor na napade protivnika, ruska vojska izvodi udare po vojnim objektima. Trupe koriste udarne bespilotne letelice i dalekometno visokoprecizno oružje, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.

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