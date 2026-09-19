Svet

"GERANJ" HARA UKRAJINOM, UNIŠTENA TRI LOGISTIČKA CENTRA: Ruski "jastreb" lovi plen surovom lakoćom (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 09. 2026. u 18:20

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RUSKA vojska je dronovima „Geranj“ izvela udare na tri logistička centra koja se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine u Odeskoj i Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ГЕРАЊ ХАРА УКРАЈИНОМ, УНИШТЕНА ТРИ ЛОГИСТИЧКА ЦЕНТРА: Руски јастреб лови плен суровом лакоћом (ВИДЕО)

MOD Rusije

Dva centra pogođena su u Dačnom i Usátovu u Odeskoj oblasti, a još jedan u Komunaru u Harkovskoj oblasti. U njima se nalazila vojna oprema i materijalna sredstva za vojne potrebe, prenose RIA Novosti. 

Tokom dana na meti se našao i tanker sa gorivom i mazivima u luci Černomorsk.

Kao odgovor na napade protivnika, ruska vojska izvodi udare po vojnim objektima. Trupe koriste udarne bespilotne letelice i dalekometno visokoprecizno oružje, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.

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TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.

18. 09. 2026. u 15:27

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