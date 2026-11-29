NARODNA partija (PP) pobedila je na opštim izborima u Španiji 2026. godine, održanim ove nedelje, 29. novembra, na osnovu više od 95 odsto prebrojanih glasova.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Bernat Armangue

Ova stranka će, zajedno sa poslanicima stranke Voks (Vox), koja je osvojila 19 dodatnih mandata i sada ima ukupno 52 poslanika, imati široku apsolutnu većinu od 187 poslaničkih mesta. Španska socijalistička radnička partija (PSOE) našla se na drugom mestu sa 115 poslanika, šest manje nego na prethodnim izborima, prenose španski mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Emilio_Morenatti Izbori u Španiji

Više od 38 miliona građana biralo je 350 poslanika i 209 senatora, koji će biti nadležni za pitanja poput stanovanja, borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i korupcije, kao i bezbednosti železničkog saobraćaja.

OGLASIO SE I DOSKORAŠNjI PREMIJER

- Večeras je tužna noć za našu zemlju, ali želim da istaknem da nada i dalje postoji, jer borba za socijalnu pravdu nikada ne prestaje. Ponekad se pobeđuje, a ponekad gubi. Ovo nije rezultat kojem smo se nadali. PSOE je uspeo da se održi uprkos izuzetno nepovoljnim međunarodnim okolnostima. Vodili smo dobru kampanju, ali nismo ostvarili cilj da ponovo formiramo progresivnu vladu - istakao je Pedro Sančez.

🚨🇪🇸 WATCH: Spaniards celebrate outside the People's Party HQ as they win the Spanish elections https://t.co/fmJtmzN9ez — Politics Global (@PolitlcsGlobal) November 29, 2026