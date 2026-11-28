OBRAČUN KOD LOZNICE: Trojica unajmljena da pale vozila i objekat pored kuće, policija hitno reagovala
TRI osobe, M. F. (44), Ž. V. (28) i M. L. (19) uhapsila je policija po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili produženo krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.
Kako se sumnja, u prethodna dva meseca M. F. je unajmljivao osumnjičene Ž. V. i M. L. da za novčanu naknadu pričine imovinsku štetu tridesetčetvorogodišnjem muškarcu iz okoline Loznice, na taj način što su mu u više navrata palili vozila u dvorištu, ili na njima razbijali stakla, kao i da su pokušali da zapale jedan objekat koji se nalazi u sklopu kuće oštećenog.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, saopšteno je večeras iz PU Šabac.
(Kurir)
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