TRI osobe, M. F. (44), Ž. V. (28) i M. L. (19) uhapsila je policija po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili produženo krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Foto: MUP

Kako se sumnja, u prethodna dva meseca M. F. je unajmljivao osumnjičene Ž. V. i M. L. da za novčanu naknadu pričine imovinsku štetu tridesetčetvorogodišnjem muškarcu iz okoline Loznice, na taj način što su mu u više navrata palili vozila u dvorištu, ili na njima razbijali stakla, kao i da su pokušali da zapale jedan objekat koji se nalazi u sklopu kuće oštećenog.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, saopšteno je večeras iz PU Šabac.

(Kurir)