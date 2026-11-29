U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Pančevo-Vršac poginuo je M. T. (50), koji je bio u automobilu koji se zaustavio nasred kolovoza, a u koje je otpozadi udarilo drugo vozilo, kojim je upravljao N. Š. (29). Kako saznajemo, u zaustavljeni auto je potom udario i drugi automobil, a taj vozač je bez zaustavljanja pobegao i za njim se traga!

Foto: MUP

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu saopštili su da se saobraćajna nesreća dogodila u subotu oko 3.50 sati.

- Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu izašao je na lice mesta i izvršio uviđaj kojom prilikom je utvrđeno da se N.Š. upravljajući putničkim vozilom pančevačkih registarskih oznaka, kretao državnim putem iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu. Započeo je radnju obilaženja putničkog vozila koje je bilo zaustavljeno u desnoj saobraćajnoj traci, gledano u smeru njegovog kretanja, za koje je za sada utvrđeno da nije bilo obeleženo niti osvetljeno - piše u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

Kako dalje navode iz tužilaštva, automobil je prednjim delom svog vozila udario u lice M.T. koje se nalazilo na kolovozu, pored zaustavljenog vozila.

- Nakon kontakta sa navedenim licem, N.Š. je nastavio kretanje vozilom i prednjim desnim delom svog vozila udario u prednju levu bočnu stranu zaustavljenog vozila, u predelu prednjih levih vrata, koja su u trenutku saobraćajne nezgode bila otvorena od strane vozača M.T. kako bi izašao iz vozila - objašnjeno je iz tužilaštva.

Nakon navedene saobraćajne nezgode, drugi vozač, koji je još uvek NN, a koji se kretao navedenim državnim putem iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu, prednjim delom vozila udario je u zadnji desni deo putničkog vozila koje je bilo zaustavljeno na kolovozu, neosvetljeno i neobeleženo, a potom vozilom otišao sa lica mesta.

- Vozač N.Š. alkotestiran je na licu mesta kojom prilikom je utvrđeno da nije bio pod dejstvom alkohola. Usled zadobijenih povreda. M.T. preminuo je na licu mesta. Dežurni javni tužilac je, nakon izvršenog uviđaja, preduzeo sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, te je izdao naredbe za obdukciju preminulog lica, saobraćajno-tehničko veštačenje vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, kao i za uzimanje uzorka krvi od lica N.Š. Takođe, naloženo je podnošenje krivične prijave protiv N.Š. i NN lica - piše u saopštenju OJT u Pančevu.

(Kurir)

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