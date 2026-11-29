PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijske uprave u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Požarevcu, efikasnim radom rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili M. J. (43) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

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On se sumnjiči da je sinoć oko 19 časova bacio eksplozivnu napravu na kuću tridesetšestogodišnjeg muškarca u Kruševcu, saopštio je MUP.

Tom prilikom nije bilo povređenih, već je na kući pričinjena materijalna šteta.

Operativnim radom policije M. J. je brzo identifikovan i uhapšen na teritoriji Požarevca.

Njemu je po nalogu osnovnog javnog tužioca u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.