TERETNI VOZ VUKAO AUTO STOTINAK METARA: Detalji jezive nesreće kod Velike Plane, muškarac (36) nastradao na pružnom prelazu
MUŠKARAC star 36 godina, čiji identitet nije saopšten, nastradao je u sinoć oko 22,30 na pružnom prelau u Krnjevu kod kada je na vozilo marke „ford“ u kojem se nalazio naleteo teretni voz.
Voz koji saobraća na relaciji Velika Plana -Mala Krsna vukao je automobil stotinak metara, a poginulog su iz smrskanog vozila izvukli vatrogasci. Policija je obavila uviđaj, a dežurni tužilac naložio je obdukciju.
Na ovom delu pruge u Pomoravskoj ulici u naselju Savanovac nema rampe, već samo znak stop.
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