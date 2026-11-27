MUŠKARAC star 36 godina, čiji identitet nije saopšten, nastradao je u sinoć oko 22,30 na pružnom prelau u Krnjevu kod kada je na vozilo marke „ford“ u kojem se nalazio naleteo teretni voz.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Voz koji saobraća na relaciji Velika Plana -Mala Krsna vukao je automobil stotinak metara, a poginulog su iz smrskanog vozila izvukli vatrogasci. Policija je obavila uviđaj, a dežurni tužilac naložio je obdukciju.

Na ovom delu pruge u Pomoravskoj ulici u naselju Savanovac nema rampe, već samo znak stop.