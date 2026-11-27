POVODOM događaja koji se odnose na izazivanje požara u ugostiteljskim i drugim poslovnim objektima, kao i na motornim vozilima, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je u toku 2025. i 2026. godine, formiralo 21 predmet zbog krivičnih dela - teška dela protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, od kojih je rasvetljeno 17 krivičnih dela i učinilaca. Od toga su u šest predmeta donete presude, četiri predmeta se nalaze u fazi glavnog pretresa pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, dok se u sedam predmeta preduzimaju dokazne radnje.

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- Preostala četiri predmeta odnose se na nepoznate učinioce krivičnog dela, te se u saradnji sa RS, MUP, DP, PU za grad Beeokrad, UKP, Odeljenjem za istraživanje eksplozija, požara i havarija preduzimaju radnje u cilju utvrđivanja identiteta učesnika događaja - navodi se u saopštenju prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Pored navedenog, ovo tužilaštvo postupa u 15 predmeta povodom događaja prijavljenih tokom novembra 2026. godine, koji se odnose na pokušaje iznuđivanja novca pravnih i fizičkih lica, među kojima je i predmet ovog tužilaštva protiv okrivljenog Miljana V. u kom je podnet sudu optužni predlog zbog krivičnog dela iznuda u pokušaju i predložena je kazna zatvora ne manje od pet godina.

- Takođe, Prvo osnovno javno tužilaštvo zastupa optužni akt, podnet protiv okrivljenog Zorana R. (23) zbog krivičnog dela iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti, učinjenog na štetu oštećenog Bogdana I. kojim je sudu predloženo da okrivljenog oglasi krivim i osudi ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 22 meseca i novačnu kaznu iznosu od 100.000 dinara - ističe se u saopštenju.

Tužilaštvo će, kako se navodi, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, u saradnji sa nadležnim organima, preduzima sve potrebne mere i radnje radi obezbeđivanja zaštite oštećenih, utvrđivanja krivične odgovornosti i procesuiranja svih, za koje se utvrdi da su učestvovali u izvršenju krivičnih dela.

- Zato pozivamo građane koji su izloženi pokušajima iznuđivanja novca na teritoriji mesne nadležnosti Prvog osnovnog suda u Beogradu (Gradske opštine: Zvezdara, Vračar, Palilula, Savski venac i Stari grad) da događaj prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova ili putem i-mejl adrese elektronski.potpis@prvo.ojt.rs, Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.