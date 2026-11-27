U RECI Lim jutros oko 9. 30 sati je pronađeno telo žene čiji nestanak je prijavljen pre pet dana u Priboju.

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Kako saznaje Tanjug, na licu mesta je u toku uviđaj, ali prema prvim informacijama reč je o Ljiljani Džaković (56).

Nestanak je prijavila njena sestra 22. novembra Policijskoj stanici u Priboju. Policija, vatrogasci i meštani su danima tragali za njom.

(Tanjug)