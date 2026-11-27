FILMSKA POTERA NAKON KRAĐE AUTA U BATAJNICI: Ukrao "golf" u kom su bili ključevi, pa pao pravo u ruke policiji
AUTOMOBIL marke "golf" ukraden je u sredu, nešto posle 16 sati u Batajnici, nakon čega je usledila policijska potera.
Naime, vlasnica automobila prijavila je da joj je vozilo ukradeno ispred jednog ugostiteljskog objekta, a da je lopov uspeo lako da ga ukrade jer su ključevi bili u vozilu.
Policija je, nakon prijave krađe, primetila spomenuti automobil, nakon čega je usledila policijska potera i lopov je uhapšen.
Slobode je lišen M. Đ. (38) iz Paraćina, kom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu za krivično delo delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila će biti priveden na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
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