AUTOMOBIL marke "golf" ukraden je u sredu, nešto posle 16 sati u Batajnici, nakon čega je usledila policijska potera.

FOTO: Lj.P.

Naime, vlasnica automobila prijavila je da joj je vozilo ukradeno ispred jednog ugostiteljskog objekta, a da je lopov uspeo lako da ga ukrade jer su ključevi bili u vozilu.

Policija je, nakon prijave krađe, primetila spomenuti automobil, nakon čega je usledila policijska potera i lopov je uhapšen.

Slobode je lišen M. Đ. (38) iz Paraćina, kom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu za krivično delo delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila će biti priveden na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf)