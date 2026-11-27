ZAPLENE NA BEOGRADSKOM AERODROMU I PRELAZU HORGOŠ: Nisu prijavili skupoceni sat i dukate
CARINICI su u saradnji sa policijom na beogradskom aerodromu ''Nikola Tesla'' i graničnom prelazu Horgoš, otkrili i privremeno zadržali neprijavljeni luksuzni časovnik vredan više od 184.000 švajcarskih franaka i 20 dukata.
Skupoceni sat je, kako je saopšteno iz Uprave carina, otkriven na ruci putnika koji se, iako je sa sobom nosio vrednu robu, sa luksuznim časovnikom na ruci i originalnom kutijom u ručnom prtljagu, uputio u zeleni prolaz namenjen putnicima koji nemaju ništa za prijavljivanje.
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su tokom detaljne kontrole na prelazu Horgoš, u unutrašnjem džepu jakne jednog putnika, otkrili dvadeset neprijavljenih zlatnih dukata, ukupne težine 70 grama, čija je vrednost procenjena na gotovo 7.500 evra.
Neprijavljene dragocenosti su u oba slučaja privremeno zadržane do odluke sudova.
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