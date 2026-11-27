Težak žreb za Srpkinje
Srpske bokserke Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Natalija Šadrina saznale su imena prvih rivalki na Svetskom kupu, koji se od 28. novembra do 4. decembra održava u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana.
Sara Ćirković će u kategoriji do 54 kilograma 30. novembra odmeriti snage sa Italijankom Sirin Čarabi, dok će preostale dve srpske predstavnice nastupiti već prvog dana takmičenja.
Nataliju Šadrinu u kategoriji do 57 kilograma očekuje duel sa Indijkom Prači Prači, dok će Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma ukrstiti rukavice sa domaćom takmičarkom Sitorom Turdibekovom.
Srpske bokserke u Taškentu predvode selektor Mirko Ždralo i trener Alan Bičenov.
Ždralo je ocenio da žreb nije bio naklonjen srpskim predstavnicama, ali je naglasio da su u Uzbekistan stigle spremne, motivisane i sa jasnim ambicijama. Selektor je podsetio da su Ćirkovićeva i Kuluhova aktuelne evropske šampionke, dok Šadrina ima veliko međunarodno iskustvo i dokazan kvalitet.
Poseban značaj takmičenju u Taškentu daju bodovi za svetsku rang-listu. Osvajačice zlatnih medalja dobiće po 300 bodova, srebrnih 200, a bronzanih 150.
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