Srpske bokserke Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Natalija Šadrina saznale su imena prvih rivalki na Svetskom kupu, koji se od 28. novembra do 4. decembra održava u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana.

Foto: SBS/D. Milenković

Sara Ćirković će u kategoriji do 54 kilograma 30. novembra odmeriti snage sa Italijankom Sirin Čarabi, dok će preostale dve srpske predstavnice nastupiti već prvog dana takmičenja.

Nataliju Šadrinu u kategoriji do 57 kilograma očekuje duel sa Indijkom Prači Prači, dok će Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma ukrstiti rukavice sa domaćom takmičarkom Sitorom Turdibekovom.

Srpske bokserke u Taškentu predvode selektor Mirko Ždralo i trener Alan Bičenov.

Ždralo je ocenio da žreb nije bio naklonjen srpskim predstavnicama, ali je naglasio da su u Uzbekistan stigle spremne, motivisane i sa jasnim ambicijama. Selektor je podsetio da su Ćirkovićeva i Kuluhova aktuelne evropske šampionke, dok Šadrina ima veliko međunarodno iskustvo i dokazan kvalitet.

Poseban značaj takmičenju u Taškentu daju bodovi za svetsku rang-listu. Osvajačice zlatnih medalja dobiće po 300 bodova, srebrnih 200, a bronzanih 150.