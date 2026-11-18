BEOGRAĐANI UBACILI MOLOTOVLJEV KOKTEL U STAKLENU BAŠTU: Novosadska policija rasvetlila paljevinu restorana i uhapsila dva muškarca
NOVOSADSKA policija je u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsila A.I. (20) i Š.B. (23) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.
Kako se sumnja, oni su 5. novembra na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu zapalili zastakljenu baštu jednog ugostiteljskog objekta, tako što su razbili staklo i ubacili Molotovljev koktel.
Efikasnim operativnim radom, policija je rasvetlila ovo krivično delo i pronašla osumnjičene.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
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