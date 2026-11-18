POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 17. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 457 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 12 vozača i jedno vozilo, a zadržana su tri vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Oni će biti orivedeni sudiji za prekršaje.

U utorak, 17. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.