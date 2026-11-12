Nesreće

SAN I MLADOST UGASILI SE U SEKUNDI: Na telu dečaka (14) nađenom kraj šina u Rakovici nema tragova nasilne smrti

М. Јаковљевић

12. 11. 2026. u 21:28

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NA telu S. V. (14), koji je u sredu rano ujutru nađen u blizini pruge u Bulevaru patrijarha Dimitrija u beogradskoj Rakovici, nema tragova nasilne smrti, nezvanično saznajemo od izvora bliskog istrazi.

САН И МЛАДОСТ УГАСИЛИ СЕ У СЕКУНДИ: На телу дечака (14) нађеном крај шина у Раковици нема трагова насилне смрти

Foto V. S.

Iako su prve informacije ukazivale da je mladog rukometaša, koji je krenuo na trening u Sportski centar "Rakovica", udario voz ili automobil, prvi rezultati obdukcije ukazuju da je najverovatnije reč o prirodnoj smrti zbog srčanog zastoja.

Nastradali dečak bio je perspektivni rukometaš, omiljen među vršnjacima i sportskim kolegama, čiji su se san i mladost ugasili u sekundi.

Ova vest duboko je potresla ne samo porodicu i sportske krugove, već i celokupnu javnost,ponovo otvorivši u prvom trenutku bolnu temu bezbednosti građana, a posebno dece, u blizini neobezbeđenih i rizičnih pružnih prelaza u prestonici.

Sanja stradala u februaru

U BLIZINI ovog pružnog prelaza često se događaju nesreće, a na tom mestu je u februaru ove godine poginula i majka troje dece Sanja Vujanić (30), iz Rakovice. Kako su mediji ranije preneli, ona je, 21. februara, prugu prelazila na mestu koje mnogi već godinama koriste kao prečicu, a neki od svedoka su, navodno, ispričali da su videli da je u ušima imala slušalice.

Povodom ove tragedije,iz Sportskog centra "Rakovica" za naš list poručuju da je krajnje vreme da se nadležni ozbiljno pozabave ovim kritičnim tačkama:

- Ova priča, nažalost, postoji decenijama - ljudi ovde ginu, a ne preduzima se ništa - navode iz SC "Rakovica".

Apeli iz ove ustanove i upozorenja građana koji godinama svedoče opasnostima na ovom potezu ponovo ostaju u senci tragedije, u kojoj se ugasio jedan dečji život. Istraga, koja je u toku, utvrdiće sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog nesrećnog slučaja, dok porodica, prijatelji i sportski klub u kom je trenirao ostaju da tuguju za prerano ugašenim životom talentovanog sportiste. 

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