SAN I MLADOST UGASILI SE U SEKUNDI: Na telu dečaka (14) nađenom kraj šina u Rakovici nema tragova nasilne smrti
NA telu S. V. (14), koji je u sredu rano ujutru nađen u blizini pruge u Bulevaru patrijarha Dimitrija u beogradskoj Rakovici, nema tragova nasilne smrti, nezvanično saznajemo od izvora bliskog istrazi.
Iako su prve informacije ukazivale da je mladog rukometaša, koji je krenuo na trening u Sportski centar "Rakovica", udario voz ili automobil, prvi rezultati obdukcije ukazuju da je najverovatnije reč o prirodnoj smrti zbog srčanog zastoja.
Nastradali dečak bio je perspektivni rukometaš, omiljen među vršnjacima i sportskim kolegama, čiji su se san i mladost ugasili u sekundi.
Ova vest duboko je potresla ne samo porodicu i sportske krugove, već i celokupnu javnost,ponovo otvorivši u prvom trenutku bolnu temu bezbednosti građana, a posebno dece, u blizini neobezbeđenih i rizičnih pružnih prelaza u prestonici.
Sanja stradala u februaru
U BLIZINI ovog pružnog prelaza često se događaju nesreće, a na tom mestu je u februaru ove godine poginula i majka troje dece Sanja Vujanić (30), iz Rakovice. Kako su mediji ranije preneli, ona je, 21. februara, prugu prelazila na mestu koje mnogi već godinama koriste kao prečicu, a neki od svedoka su, navodno, ispričali da su videli da je u ušima imala slušalice.
Povodom ove tragedije,iz Sportskog centra "Rakovica" za naš list poručuju da je krajnje vreme da se nadležni ozbiljno pozabave ovim kritičnim tačkama:
- Ova priča, nažalost, postoji decenijama - ljudi ovde ginu, a ne preduzima se ništa - navode iz SC "Rakovica".
Apeli iz ove ustanove i upozorenja građana koji godinama svedoče opasnostima na ovom potezu ponovo ostaju u senci tragedije, u kojoj se ugasio jedan dečji život. Istraga, koja je u toku, utvrdiće sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog nesrećnog slučaja, dok porodica, prijatelji i sportski klub u kom je trenirao ostaju da tuguju za prerano ugašenim životom talentovanog sportiste.
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