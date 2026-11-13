Tatjana zaplakala pred kamerama zbog promene državljanstva, sada će nastupati za drugu državu (VIDEO)
Izazvala je veliki šok
Jedna od najvećih plivačica današnjice, Tatjana Smit, odlučila je da u nastavku karijere predstavlja Holandiju, umesto Južne Afrike, za koju je osvojila četiri olimpijske medalje. Odluku je saopštila u emotivnom obraćanju, ne skrivajući suze, a iza svega se kriju i porodične veze sa Holandijom, ali i problemi sa kojima se suočavala tokom karijere.
Smit, koja je rođena u Johanesburgu, najuspešnija je olimpijka u istoriji Južne Afrike. Na Igrama u Tokiju 2021. godine osvojila je zlato na 200 metara prsno i srebro na 100 metara, dok je u Parizu 2024. ponovo stigla do najsjajnijeg odličja, ovoga puta na 100 metara prsno, uz srebro na duplo dužoj deonici.
Iako je nakon Olimpijskih igara u Parizu najavila povlačenje, 29-godišnja plivačica se predomislila i u septembru ove godine objavila povratak takmičenjima. Ipak, njen novi sportski put neće biti u bojama zemlje kojoj je donela najveće uspehe.
- Predstavljanje Južne Afrike na Olimpijskim igrama bilo je moj najveći san iz detinjstva. To što sam taj san ostvarila i osvojila četiri olimpijske medalje nešto je što ću zauvek čuvati u srcu. Južna Afrika i Holandija oduvek su bile deo mog identiteta. Zahvalna sam svima koji su me podržavali, trenerima i ljudima koji su navijali za mene - poručila je Smit.
Odluka nije doneta samo zbog porodičnog porekla. Njen otac je rođen u holandskom gradu Naldvijku, a plivačica poseduje državljanstvo obe zemlje. Ipak, važnu ulogu odigrali su i uslovi za bavljenje vrhunskim sportom, finansijski izazovi i želja da u nastavku karijere ima veću podršku.
- Ova prilika mi omogućava da istražim drugi deo svog identiteta i nasleđe koje do sada nisam upoznala kroz sport. Takođe mi pruža veću podršku u vrhunskom sportu i mogućnost da izgradim održiviju karijeru. Želim da sačuvam ljubav prema plivanju zbog koje sam se vratila i pružim sebi najbolju priliku da ostvarim novi olimpijski san - objasnila je šampionka.
Posebnu pažnju izaziva činjenica da će Smit, uprkos promeni sportske pripadnosti, nastaviti da živi i trenira u Južnoj Africi, zajedno sa ekipom i trenerima sa kojima je godinama sarađivala. Na međunarodnim takmičenjima i pripremnim kampovima priključiće se reprezentaciji Holandije.
Njen slučaj dodatno je dobio na težini zbog ranijeg sukoba sa Plivačkim savezom Južne Afrike. Smit je 2023. godine osvojila zlato i srebro na Svetskom prvenstvu, ali je potom ušla u spor sa savezom zbog novca koji joj je pripadao na osnovu ostvarenih rezultata.
Prema pisanju južnoafričkih medija, savez joj je zadržao 35.000 dolara nagrade, a plivačica je morala da angažuje pravni tim kako bi došla do novca. U istom periodu suočila se i sa kaznom zbog toga što na takmičenju nije nosila opremu sponzora saveza, već onu sa kojom je imala lični ugovor.
Smit je ranije govorila i o tome koliko finansijski i praktični problemi mogu da otežaju profesionalno bavljenje plivanjem, zbog čega je odluka da promeni sportsku pripadnost dobila dodatnu dimenziju.
Svetska federacija za vodene sportove potvrdila je promenu njene sportske nacionalnosti, a novi početak trebalo bi da obeleži na Svetskom prvenstvu u malim bazenima u Pekingu, od 1. do 6. decembra.
Cilj je sada jasan – Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, na kojima će jedna od najvećih južnoafričkih sportskih heroina pokušati da nastavi osvajanje medalja pod zastavom Holandije.
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