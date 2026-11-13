BEZ VEĆIH GUŽVI ISPRED EKPOZITURA POŠTANSKE ŠTEDIONICE: Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke teče uredno (FOTO)

ISPLATA osiguranih depozita klijentima Alta banke u ekpoziturama Poštanske štedionice teče uredno i trenutno nema većih gužvi.

FOTO: Novosti

Ispred ekspoziture banke u ulici Vase Čarapića veći broj građana čekao je red na isplatu isključivo u ranim jutarnjim časovima, odmah po otvaranju.

Trenutno, ispred ekspoziture nema gužve i isplata teče normalno. Otvoren je poseban šalter za klijente Alta banke.

FOTO: Novosti

Takođe, ispred ekpoziture Poštanske štedionice u Knez Mihailovoj ulici nema veće gužve, zatekli smo manji red od nekoliko građana.

FOTO: Novosti

Podsećamo, isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počela je danas. Građani mogu da podignu do 50.000 evra u ekpoziturama Banke Poštanska štedionica širom Srbije, a rok za preuzimanje novca je tri godine.

Iz Agencije za osiguranje depozita poručili su da ima dovoljno sredstava za isplatu svih osiguranih deponenata.

Građani mogu da podignu novac u gotovini ili da ih prenesu na račun u drugoj banci.

Za isplatu je potrebno da građani ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i dokumentaciju o depozitu ili računu koji su imali u Alta banci.