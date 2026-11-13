BEZ VEĆIH GUŽVI ISPRED EKPOZITURA POŠTANSKE ŠTEDIONICE: Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke teče uredno (FOTO)
ISPLATA osiguranih depozita klijentima Alta banke u ekpoziturama Poštanske štedionice teče uredno i trenutno nema većih gužvi.
Ispred ekspoziture banke u ulici Vase Čarapića veći broj građana čekao je red na isplatu isključivo u ranim jutarnjim časovima, odmah po otvaranju.
Trenutno, ispred ekspoziture nema gužve i isplata teče normalno. Otvoren je poseban šalter za klijente Alta banke.
Takođe, ispred ekpoziture Poštanske štedionice u Knez Mihailovoj ulici nema veće gužve, zatekli smo manji red od nekoliko građana.
Podsećamo, isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počela je danas. Građani mogu da podignu do 50.000 evra u ekpoziturama Banke Poštanska štedionica širom Srbije, a rok za preuzimanje novca je tri godine.
Iz Agencije za osiguranje depozita poručili su da ima dovoljno sredstava za isplatu svih osiguranih deponenata.
Građani mogu da podignu novac u gotovini ili da ih prenesu na račun u drugoj banci.
Za isplatu je potrebno da građani ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i dokumentaciju o depozitu ili računu koji su imali u Alta banci.
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