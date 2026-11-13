MOTOR PROKLIZAO NA ŠINAMA U KARAĐORĐEVOJ: Otac i sin hitno prebačeni u bolnicu

OTAC (51) i sin (17) zadobili su lakše povrede kada su pali s motora u Karađorđevoj ulici u Beogradu.

Foto: N. Živanović

Njih dvojica su proklizali na šinama i pali s motora, a ekipe Hitne pomoći prevezle su ih u dežurne bolnice.

Nesreća se desila u Karađorđevoj ulici.

U toku noći su se dogodile još tri saobraćajne nesreće u kojima je još jedna osoba sa lakšim povredama prevezena u bolnicu, a dve osobe su zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 145 intervencija od kojih je 21 bila na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronično bolesnici, i to srčani uglavnom zbog nagle promene vremena.