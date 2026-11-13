Penjaroja pred Zadar: "Moraćemo da..."

Trener Partizana ima reč.

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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred gostovanje Zadru da njegovu ekipu čeka teška utakmica jer hrvatski klub igra dobro kod kuće.

Utakmica osmog kola Grupe B ABA lige igraće se u subotu od 18 i 30 u Zadru. Košarkaši Partizana su u dosadašnjih šest odigranih kola zabeležili isto toliko pobeda, dok je ekipa Zadra na skoru 2-4.

- Očekuje nas teška utakmica, pogotovo što oni igraju dobro kod kuće i dobra su odbrambena ekipa. Igraju agresivno, mi ćemo morati da uspostavimo ritam i da probamo da iskontrolišemo izgubljene lopte - rekao je Penjaroja, a prenosi klupski sajt.

Bivši igrač Zadra Arijan Lakić odlično zna kako je igrati u dvorani "Krešimir Ćosić".

- Lično jedva čekam da odigram utakmicu sutra, a kao ekipa, spremni smo da damo sve od sebe. Posle pobede nad Baskonijom, stvarno smo motivisani, ali znamo da na gostovanju Zadru nikada nije lako. Mislim da moramo da odigramo dobro svih 40 minuta, da budemo fokusirani, jer lako može rezultat da se okrene, naročito što imaju podršku sa tribina. Zbog toga, ne smemo da se opuštamo ni u jednom trenutku - zaključio je Lakić.