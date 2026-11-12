SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ČAČKA: Jedna osoba poginula
JEDNA osoba nastradala je u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u mestu Vrnčani kod Čačka.
U nezgodi su učestvovali teretno i putničko vozilo, potvrđeno je Tanjugu u Policijskoj upravi Čačak.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 17.10 časova na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beograda ka Čačku.
Uviđaj je u toku.
Saobraćaj na toj deonici puta funkcioniše normalno.
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