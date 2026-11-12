Nesreće

SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ČAČKA: Jedna osoba poginula

Танјуг

12. 11. 2026. u 21:01

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JEDNA osoba nastradala je u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u mestu Vrnčani kod Čačka.

САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД ЧАЧКА: Једна особа погинула

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

U nezgodi su učestvovali teretno i putničko vozilo, potvrđeno je Tanjugu u Policijskoj upravi Čačak.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 17.10 časova na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beograda ka Čačku.

Uviđaj je u toku.

Saobraćaj na toj deonici puta funkcioniše normalno.

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