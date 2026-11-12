SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ČAČKA: Jedna osoba poginula

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. I. (43), direktora JKP "Zelenilo i groblja", I. S. (43), načelnicu Gradske uprave Smederevo i J. V. (55), gradonačelnicu Grada Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, dok se M. I. tereti i za izvršenje krivičnog dela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, saopštava PU Smederevo.