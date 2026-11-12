„MRTVA PRIRODA“ MARJANA DOVJAKA "DOBILA NOGE": Nadležne institucije o nestanku slike iz zgrade Pokrajinske vlade

IZ zgrade Pokrajinske vlade nestala je umetnička slika "Mrtva priroda", a o tome su obaveštene nadležne službe, koje utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

FOTO: Pokrajinska vlada

U Upravi za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine, za "Novosti" je rečeno da su u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine, u toku postupci i procedure u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim propisima, u vezi sa umetničkom slikom "Mrtva priroda", ulje na platnu, autora Marjana Dovjaka.

- Uvidom u poslovne knjige APV, knjigovodstvena vrednost pokretne stvari, odnosno ove umetničke slike, iznosi 33.922 dinara - navodi se u odgovoru "Novostima" iz Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine.

Policijskoj upravi Novi Sad je, kako nam je potvrđeno, 10. novembra prijavljeno da je iz zgrade Pokrajinske vlade nestala umetnička slika, i da je o tome obavešteno Osnovno javno tužilaštvo, po čijem nalogu će biti dostavljen izveštaj o događaju.

- Odmah su izdati nalozi u vidu konkretnih mera i radnji koje treba preduzeti u cilju rasvetljavanja svih okolnosti nestanka slike, pa je naloženo dostavljanje Izveštaja ovom tužilaštvu u što kraćem roku, radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti obaveštena - navode u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.