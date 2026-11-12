Nesreće

DETE PALO SA ELEKTRIČNOG TROTINETA: Prevezeno u Tiršovu

Танјуг

12. 11. 2026. u 20:58

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DETE povređeno nakon pada sa električnog trotineta u Raškoj prevezeno u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova u Beogradu, potvrđeno je Tanjugu u Policijskoj upravi Raška.

ДЕТЕ ПАЛО СА ЕЛЕКТРИЧНОГ ТРОТИНЕТА: Превезено у Тиршову

Foto: I. Marinković

Zdravstveno stanje tog maloletnog lica nije poznato.

Do pada sa električnog trotineta došlo je danas oko 16.30 časova.

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