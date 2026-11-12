UKLANJALI SVE TRAGOVE: Suđenje optuženima za ubistva u Atini i na Krfu 2020.

U SPECIJALNOM sudu u Beogradu, na suđenju optuženima za četiri likvidacije u Grčkoj, 2020. godine, tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić istakao je da su poruke na "Skaju", koje su do sada prikazane u sudnici, dokaz da su okrivljeni posle zločina u Atini - uklanjali tragove.

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U njima se govori o sklanjanju tragova, oružja i automobila, kao i izvlačenju direktnih izvršilaca iz Grčke.

- Isprave koje smo izveli, razmenjene su između Radoja Zvicera i ostalih, a o tome je izveštavan i Darko Šarić, koji je obećao novčanu nagradu jednom okrivljenom - rekao je tužilac Ivanić.

Advokat Dalibor Katančević, Šarićev branilac, naveo je da zahteva od tužioca da kad već "ovo nudi kao dokaz" dostavi podatke ko je i kada presreo 'skaj' poruke i kako su one došle u eksel tabele":

- Ako je neki organ države Srbije, recimo BIA, pošto vidim da je to sada popularno, prisluškivao građane godinu dana, kako je moguće da u jednom predmetu dostavi da je prikupio 70, a u drugom 150 razgovora.

Glavnom pretresu nije prisustvovao optuženi Marko Petković, koga JTOK označavao kao jednog od direktnih izvršilaca ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara u restoranu u Atini. Predsednica krivičnog veća, sudija Slađana Marković saopštila je da se u dopisu, koji je stigao iz zatvora, navodi da je on u lošem zdravstvenom stanju.

Stankovićev branilac, advokat Nebojša Tešić je od suda zatražio da se naloži veštačenje kako bi se utvrdila njegova "procesna sposobnost jer je pitanje kada će i da li će moći da prisustvuje".

Branioci okrivljenih za ubistva u Grčkoj i danas su osporavali zakonitost dokaza sa skaj-aplikacije.