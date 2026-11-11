Nesreće

PUCAO IZ ORUŽJA, A ONDA JE USLEDILA DETONACIJA: Pripadnik tzv. KBS povređen na poligonu - objavljen snimak incidenta

Ana Đokić

11. 11. 2026. u 18:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNIK bezbednosnih snaga tzv. Kosova (KBS) povređen je tokom vojne vežbe.

ПУЦАО ИЗ ОРУЖЈА, А ОНДА ЈЕ УСЛЕДИЛА ДЕТОНАЦИЈА: Припадник тзв. КБС повређен на полигону - објављен снимaк инцидента

Foto: Printscreen

Na snimku koji su objavili mediji vidi se vojnik KBS-a kako puca iz oružja, kada u jednom trenutku dolazi do eksplozije na samom oružju.

Sumnja se da je do incidenta došlo zbog municije koja je korišćena tokom vežbe.

Bezbednosne snage tzv. Kosova oglasile su se nakon medijskih izveštaja i potvrdile da je jedan njihov pripadnik lakše povređen tokom obuke na jednom od njihovih poligona.

KBS je saopštio da se incident dogodio ranije, ali nije precizirao datum, niti tačne okolnosti pod kojima je došlo do povrede.

Iz KBS-a su istakli da obuka sa municijom nosi visok stepen rizika, ali da se prethodno preduzimaju sve neophodne preventivne mere za upravljanje tim rizikom, uključujući korišćenje individualne i kolektivne zaštitne opreme za pripadnike snaga.

Prema navodima KBS-a, u svakoj aktivnosti, u skladu sa standardnim procedurama, angažuju se i medicinski timovi koji su zaduženi za eventualnu medicinsku evakuaciju.

"KBS je svestan da vojnička profesija sama po sebi nosi visok stepen rizika, u ispunjavanju ustavne i zakonske misije", navodi se u saopštenju.

Snimak eksplozije možete videti OVDE.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija
Fudbal

0 3

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

11. 11. 2026. u 12:16

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Rade Basta i saradnici uhapšeni zbog 14 miliona dinara
Hapšenja i istraga

0 1

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Rade Basta i saradnici uhapšeni zbog 14 miliona dinara

PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su Radeta Bastu zbog sumnje da je kao bivši direktor JKP "Beogradske elektrane" oštetio to preduzeće za ukupan iznos neosnovano dodeljenih donacija od 14.100.000,00 dinara, u kom iznosu je pribavio imovinsku korist primaocima donacije - različitim udruženjima i drugim organizacijama i društvima.

11. 11. 2026. u 16:53

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan doveo centra! Kris Silva potpisuje za parni valjak

Partizan doveo centra! Kris Silva potpisuje za "parni valjak"