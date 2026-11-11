PUCAO IZ ORUŽJA, A ONDA JE USLEDILA DETONACIJA: Pripadnik tzv. KBS povređen na poligonu - objavljen snimak incidenta

PRIPADNIK bezbednosnih snaga tzv. Kosova (KBS) povređen je tokom vojne vežbe.

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Na snimku koji su objavili mediji vidi se vojnik KBS-a kako puca iz oružja, kada u jednom trenutku dolazi do eksplozije na samom oružju.

Sumnja se da je do incidenta došlo zbog municije koja je korišćena tokom vežbe.

Bezbednosne snage tzv. Kosova oglasile su se nakon medijskih izveštaja i potvrdile da je jedan njihov pripadnik lakše povređen tokom obuke na jednom od njihovih poligona.

KBS je saopštio da se incident dogodio ranije, ali nije precizirao datum, niti tačne okolnosti pod kojima je došlo do povrede.

Iz KBS-a su istakli da obuka sa municijom nosi visok stepen rizika, ali da se prethodno preduzimaju sve neophodne preventivne mere za upravljanje tim rizikom, uključujući korišćenje individualne i kolektivne zaštitne opreme za pripadnike snaga.

Prema navodima KBS-a, u svakoj aktivnosti, u skladu sa standardnim procedurama, angažuju se i medicinski timovi koji su zaduženi za eventualnu medicinsku evakuaciju.

"KBS je svestan da vojnička profesija sama po sebi nosi visok stepen rizika, u ispunjavanju ustavne i zakonske misije", navodi se u saopštenju.

Snimak eksplozije možete videti OVDE.