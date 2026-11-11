Fudbaler preminuo na terenu! Ovo je uzrok smrti!
Imao je samo 22 godine.
Mladi francuski fudbaler Vanis Onsor (22) preminuo je jutros posle srčanog udara, koji je doživeo na treningu.
Tragedija se dogodila na stadionu „La Žamajk“ na ostrvu Reunion, gde je nesrećni momak trenirao sa klubom Sen Deni.
Vanisu je odjednom pozlilo na terenu, a saigrači i medicinsko osoblje odmah su pokušali reanimaciju. Nažalost, uprkos brzoj intervenciji, mladi fudbaler je preminuo.
Onsor je ponikao u akademiji francuskog kluba Ruan, za čiji je prvi tim debitovao i postigao pogodak u sezoni 2023/24. U ekipu Sen Denija stigao je početkom 2026. godine.
Njegov matični klub Ruan izdao je zvanično saopštenje sa dubokim saučešćem porodici, dok je Sen Deni odložio predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Sen Pijeroaza.
"Vanis Onsor nas je napustio u 22. godini. FK Ruan 1899 sa ogromnom tugom primio je vest o njegovoj iznenadnoj smrti usled srčanog zastoja na treningu sa svojim klubom Sen-Deni. Ponikao je u našem klubu, noseći crveni dres kroz omladinske selekcije i rezervni sastav, a 2023/24. je debitovao za naš tim. Svi smo u šoku", stoji u saopštenju francuskog kluba.
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