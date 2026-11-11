Fudbaler preminuo na terenu! Ovo je uzrok smrti!

Imao je samo 22 godine.

FOTO: Depositphotos/deposit123

Mladi francuski fudbaler Vanis Onsor (22) preminuo je jutros posle srčanog udara, koji je doživeo na treningu.

Tragedija se dogodila na stadionu „La Žamajk“ na ostrvu Reunion, gde je nesrećni momak trenirao sa klubom Sen Deni.

Vanisu je odjednom pozlilo na terenu, a saigrači i medicinsko osoblje odmah su pokušali reanimaciju. Nažalost, uprkos brzoj intervenciji, mladi fudbaler je preminuo.

Onsor je ponikao u akademiji francuskog kluba Ruan, za čiji je prvi tim debitovao i postigao pogodak u sezoni 2023/24. U ekipu Sen Denija stigao je početkom 2026. godine.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️ Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC. Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon. 𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏 — FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026

Njegov matični klub Ruan izdao je zvanično saopštenje sa dubokim saučešćem porodici, dok je Sen Deni odložio predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Sen Pijeroaza.

"Vanis Onsor nas je napustio u 22. godini. FK Ruan 1899 sa ogromnom tugom primio je vest o njegovoj iznenadnoj smrti usled srčanog zastoja na treningu sa svojim klubom Sen-Deni. Ponikao je u našem klubu, noseći crveni dres kroz omladinske selekcije i rezervni sastav, a 2023/24. je debitovao za naš tim. Svi smo u šoku", stoji u saopštenju francuskog kluba.

Бонус видео: Ин мемориам - Пеле