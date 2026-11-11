Zločin

"NOVOSTI" SAZNAJU! OTAC IZ OSVETE POTEGAO REVOLVER U KAFIĆU: Isplivali novi detalji drame u Velikoj Plani

Јелена Илић
Jelena Ilić

11. 11. 2026. u 16:36

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JEDNA muška osoba povređena danas oko 14,30 časova u pucnjavi koja se dogodila u jednom kafiću u centru Velike Plane. Pucnjavi je prethodila tuča, a na lice mesta brzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći.

НОВОСТИ САЗНАЈУ! ОТАЦ ИЗ ОСВЕТЕ ПОТЕГАО РЕВОЛВЕР У КАФИЋУ: Испливали нови детаљи драме у Великој Плани

Foto: J. Ilic

Kako "Novosti" saznaju od izvora bliskih istrazi, nakon svađe i napada u kafiću, mladić koji je pretučen je napustio objekat, a potom je, prema nezvaničnim saznanjima, u kafić došao njegov otac naoružan revolverom.

Navodno, čovek je uputio hitac ka muškarcu za koga se sumnja da je učestvovao u tuči, ali ga je metak samo okruznuo, tako da povrede nisu teške, saznajemo nezvanično. Srećom, drugih povređenih nema.

Nakon pucnjave, naoružanog napadača savladali su građani, svedoče očevici.

Foto: J. Ilic

Tekst potpisa

Na lice mesta stigle su, osim pripadnika policije, i dva vozila hitne medicinske pomoći koja su prevezla učesnike tuče do bolnice, gde se trenutno nalaze.

Nadležni se još ne oglašavaju, a motiv svađe nije poznat. Istragu bi trebalo da preuzme Više javno tužilaštvo u Smederevu .

Uviđaj je u toku.

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