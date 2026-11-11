"NOVOSTI" SAZNAJU! OTAC IZ OSVETE POTEGAO REVOLVER U KAFIĆU: Isplivali novi detalji drame u Velikoj Plani
JEDNA muška osoba povređena danas oko 14,30 časova u pucnjavi koja se dogodila u jednom kafiću u centru Velike Plane. Pucnjavi je prethodila tuča, a na lice mesta brzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći.
Kako "Novosti" saznaju od izvora bliskih istrazi, nakon svađe i napada u kafiću, mladić koji je pretučen je napustio objekat, a potom je, prema nezvaničnim saznanjima, u kafić došao njegov otac naoružan revolverom.
Navodno, čovek je uputio hitac ka muškarcu za koga se sumnja da je učestvovao u tuči, ali ga je metak samo okruznuo, tako da povrede nisu teške, saznajemo nezvanično. Srećom, drugih povređenih nema.
Nakon pucnjave, naoružanog napadača savladali su građani, svedoče očevici.
Na lice mesta stigle su, osim pripadnika policije, i dva vozila hitne medicinske pomoći koja su prevezla učesnike tuče do bolnice, gde se trenutno nalaze.
Nadležni se još ne oglašavaju, a motiv svađe nije poznat. Istragu bi trebalo da preuzme Više javno tužilaštvo u Smederevu .
Uviđaj je u toku.
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