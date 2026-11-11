Fudbal

Ako Siti izbace iz lige: Haland odabrao klub u kome će igrati!

С.С.

11. 11. 2026. u 17:15

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Iako su ga svi videli u Real Madridu, do toga neće doći.

Ако Сити избаце из лиге: Халанд одабрао клуб у коме ће играти!

Photo: AP Photo/Ian Hodgson

Dok se sa neizvesnošću čeka odluka čelnika Premijer lige oko sudbine Mančester sitija i u kom će rangu "građani" igrati naredne sezone, postavlja se i pitanje gde će Erling Haland nastaviti karijeru.

Veliki su izgledi da klub sa Etihada bude izbačen u Čempionšip, a u tom slučaju će ogroman deo fudbalera napustiti višestrukog šampiona Engleske.

Međutim, izgleda da je već sada jasno u kom će klubu Norvežanin nastaviti karijeru, bar legendarni Pol Skols smatra da zna. Ima i logike s obzirom da su se pregovori uprave dva kluba već odvijali.

AP Photo/Manu Fernandez

- U Barseloni. Iako Haland više liči na igrača za Real i iako bih mogao da ga zamislim pre u Madridu, on će otići u Barsu - samouveren je Skols, legendarni bivši as Mančester junajteda.

Zanimljivo, jer je ime Halanda prethodnih meseci vezivano za Madriđane...

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