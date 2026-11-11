U SPECIJALNOM SUDU U BEOGRADU SUTRA SE NASTAVLJA SUĐENJE ZA ZLOČINE U ATINI I NA KRFU: Ko je dopisivao reči u poruke?
NA prethodnom ročištu, završeno je izvođenje dokaza sa "skaj" aplikacije, koji se odnose na ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, 19. januara u Atini, a sada su na redu poruke i fotografije o zločinu naKrfu, 23. jula iste godine, i smaknuću Alana Kožara i Damira Hadžića.
U nastavku glavnog pretresa, održanom krajem septembra, saopšteno je i da su zahtevi za izuzeće postupajućih tužilaca,koja su zatražili optuženi i njihovi advokati - odbijeni. Takođe, zatraženo je da se utvrdi i ko je dopisivao određene rečenice, u kojima se spominje tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić - u određenim porukama.
Predsednik krivičnog veća sudija Slađana Marković saopštila da je, u međuvremenu i sudsko Veće proverilo spornu poruku:
- Mi smo utvrdili da je sadržaj poruke na koju ste se pozvali različit na USB-u, koji je prosleđen iz Grčke, i na eksternom hard disku. Deo koji ste citirali se ne nalazi na originalnom USB-u, ali se nalazi na eksternom hard disku. Zbog toga je Veće sačinilo službenu belešku i dostavilo je predsedniku suda i tužilaštvu, koji će se dalje baviti time.
Za reč se javio i tužilac Ivanić, navodeći da u originalnom dokumentu sa "Skaj" porukama nema rečenice u kojoj se pominje njegovo ime:
- Iz originalne isprave jasno proizilazi da se radilo o jednoj lažnoj i manipulativnoj izjavi. Neko je dodao rečenicu u ispravu sa 'Skaj' porukama, i mi tražimo da se vidi da li je i ko počinio krivično delo.
Suđenje je, zatim, nastavljeno izvođenjem "Skaj" poruka koje su optuženi razmenjivali posle ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnici navodi da iza ubistva stoji udružena mafija Balkana, odnosno "kavački klan" Radoja Zvicera, "klan Veljka Belivuka" i "klan Darka Šarića". Belivuk i Šarić su prvookrivljeni u ovom postupku, dok je Zvicer u bekstvu i protiv njega se postupak vodi u Grčkoj.
Kao direktni izvršioci ubistva u atisnkom restoranu označeni su Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i Ljubomir Lainović, koji je u međuvremenu usmrćen.
Pranje novca
PROTIV dvojice okrivljenih iz ovog predmeta, Darka Šarića i Veljka Belivuka, u toku su sudski postupci za pranje novca. Oba slučaja su pri kraju, a kada je reč o Belivuku, izricanje prvostepene presude zakazano je za 25. decembar. Pored njega, na optuženičkoj klupi su njegova supruga i tašta, Marko Miljković i njegova supruga, Saša Ivanovski i njegova žena.
Preporučujemo
TRAGEDIJA: Poginuo pevač Vladan Jovković Rolinac
11. 11. 2026. u 12:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)