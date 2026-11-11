U SPECIJALNOM SUDU U BEOGRADU SUTRA SE NASTAVLJA SUĐENJE ZA ZLOČINE U ATINI I NA KRFU: Ko je dopisivao reči u poruke?

NA prethodnom ročištu, završeno je izvođenje dokaza sa "skaj" aplikacije, koji se odnose na ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, 19. januara u Atini, a sada su na redu poruke i fotografije o zločinu naKrfu, 23. jula iste godine, i smaknuću Alana Kožara i Damira Hadžića.

Foto: N. Skenderija

U nastavku glavnog pretresa, održanom krajem septembra, saopšteno je i da su zahtevi za izuzeće postupajućih tužilaca,koja su zatražili optuženi i njihovi advokati - odbijeni. Takođe, zatraženo je da se utvrdi i ko je dopisivao određene rečenice, u kojima se spominje tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić - u određenim porukama.

Predsednik krivičnog veća sudija Slađana Marković saopštila da je, u međuvremenu i sudsko Veće proverilo spornu poruku:

- Mi smo utvrdili da je sadržaj poruke na koju ste se pozvali različit na USB-u, koji je prosleđen iz Grčke, i na eksternom hard disku. Deo koji ste citirali se ne nalazi na originalnom USB-u, ali se nalazi na eksternom hard disku. Zbog toga je Veće sačinilo službenu belešku i dostavilo je predsedniku suda i tužilaštvu, koji će se dalje baviti time.

Za reč se javio i tužilac Ivanić, navodeći da u originalnom dokumentu sa "Skaj" porukama nema rečenice u kojoj se pominje njegovo ime:

- Iz originalne isprave jasno proizilazi da se radilo o jednoj lažnoj i manipulativnoj izjavi. Neko je dodao rečenicu u ispravu sa 'Skaj' porukama, i mi tražimo da se vidi da li je i ko počinio krivično delo.

Suđenje je, zatim, nastavljeno izvođenjem "Skaj" poruka koje su optuženi razmenjivali posle ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnici navodi da iza ubistva stoji udružena mafija Balkana, odnosno "kavački klan" Radoja Zvicera, "klan Veljka Belivuka" i "klan Darka Šarića". Belivuk i Šarić su prvookrivljeni u ovom postupku, dok je Zvicer u bekstvu i protiv njega se postupak vodi u Grčkoj.

Kao direktni izvršioci ubistva u atisnkom restoranu označeni su Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i Ljubomir Lainović, koji je u međuvremenu usmrćen.

Pranje novca

PROTIV dvojice okrivljenih iz ovog predmeta, Darka Šarića i Veljka Belivuka, u toku su sudski postupci za pranje novca. Oba slučaja su pri kraju, a kada je reč o Belivuku, izricanje prvostepene presude zakazano je za 25. decembar. Pored njega, na optuženičkoj klupi su njegova supruga i tašta, Marko Miljković i njegova supruga, Saša Ivanovski i njegova žena.