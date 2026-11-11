OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Rade Basta i saradnici uhapšeni zbog 14 miliona dinara

PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su Radeta Bastu zbog sumnje da je kao bivši direktor JKP "Beogradske elektrane" oštetio to preduzeće za ukupan iznos neosnovano dodeljenih donacija od 14.100.000,00 dinara, u kom iznosu je pribavio imovinsku korist primaocima donacije - različitim udruženjima i drugim organizacijama i društvima.

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U okviru iste akcije uhapšeno je još sedam osoba, među kojima je i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove JKP "Beogradske elektrane" D. I, kao i zakonski zastupnici više sportskih udruženja i klubova iz Beograda, Sopota i Mladenovca.

Basti se na teret stavlja produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, dok se D. I. sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u pomaganju, a ostali osumnjičeni terete se za pranje novca.

Prema sumnjama tužilaštva, Rade Basta je u periodu od 27. novembra 2020. do 6. juna 2022. godine, dok je obavljao funkciju direktora JKP "Beogradske elektrane", iskoristio svoj položaj i ovlašćenja i doneo 10 odluka o dodeli novčanih donacija udruženjima i privrednim društvima, u ukupnom iznosu od 14.100.000 dinara.

Kako se navodi, odluke su donete suprotno pravilima koja su uređivala pomoć registrovanim udruženjima, organizacijama i licima koja nisu zaposlena u ovom javnom preduzeću.

Na osnovu tih odluka novac je isplaćivan u pojedinačnim iznosima većim od 100.000 dinara, a isplate je realizovala osumnjičena D. I, iako je, prema navodima tužilaštva, bila upoznata sa tim da su odluke i ugovori o donacijama doneti suprotno važećim propisima.

Tužilaštvo sumnja da su zakonski zastupnici udruženja potom učestvovali u pranju novca u ukupnom iznosu od šest miliona dinara. Novac koji je JKP "Beogradske elektrane" uplaćivalo na račune udruženja podizali su, kako se sumnja, zadržavali deo sredstava kao proviziju, dok su ostatak predavali osumnjičenom Ž. V.

Svim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.