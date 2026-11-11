PANIKA U BOSNI: Konaković prostački napao Dodika
ODLAZEĆI ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković pozvao je stranke koje su dobile poverenje birača na izborima održanim u toj zemlji 4. oktobra da što pre formiraju vladu, upozoravajući da njegova zemlja nema vremena da čeka dok Milorad Dodik ponovo "preti secesijom".
- Pozivam pobednike izbora da ozbiljno shvate koliko je ozbiljna geopolitička situacija u regionu i svetu - rekao je on.
Nepristojno upozorava na „Dodikovo ludilo“, odnosno na razne ultimatume srpskog lidera za buduću koaliciju, dodajući da mu ne treba davati u ruke „alate za secesiju“.
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