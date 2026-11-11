NOVI DETALJI INCIDENTA U VELIKOJ PLANE: Povređeni hitno prevezen u bolnicu - Policija proverava navode o pucnjavi
JEDNA osoba nalazi se u bolnici nakon incidenta koji se danas dogodio u poznatom kafiću u centru Velike Plane.
Prema najnovijim informacijama, povređeni je van životne opasnosti, ali za sada nije poznato kako je zadobio povrede, odnosno da li je pretučen ili je u njega pucano.
- Sa povređenom osobom obavlja se razgovor, nakon čega bi policija trebalo da utvrdi sve detalje događaja, kao i šta se tačno dogodilo u popularnom lokalu - navodi izvor.
Iako su se nakon incidenta pojavile informacije da je došlo do pucnjave, za sada niko ne može da potvrdi da je vatreno oružje zaista upotrebljeno, dok nema ni zvanične potvrde da je došlo do pucnjave.
(Telegraf)
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