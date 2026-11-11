Hapšenja i istraga

NOVI DETALJI INCIDENTA U VELIKOJ PLANE: Povređeni hitno prevezen u bolnicu - Policija proverava navode o pucnjavi

Ana Đokić

11. 11. 2026. u 16:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDNA osoba nalazi se u bolnici nakon incidenta koji se danas dogodio u poznatom kafiću u centru Velike Plane.

НОВИ ДЕТАЉИ ИНЦИДЕНТА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНЕ: Повређени хитно превезен у болницу - Полиција проверава наводе о пуцњави

Foto: A. Ilić

Prema najnovijim informacijama, povređeni je van životne opasnosti, ali za sada nije poznato kako je zadobio povrede, odnosno da li je pretučen ili je u njega pucano.

- Sa povređenom osobom obavlja se razgovor, nakon čega bi policija trebalo da utvrdi sve detalje događaja, kao i šta se tačno dogodilo u popularnom lokalu - navodi izvor.

Iako su se nakon incidenta pojavile informacije da je došlo do pucnjave, za sada niko ne može da potvrdi da je vatreno oružje zaista upotrebljeno, dok nema ni zvanične potvrde da je došlo do pucnjave.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)