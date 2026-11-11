LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

MILjAN Hofman Vidović uhapšen je danas zbog sumnje da je reketirao jednog beogradskog privrednika.

Foto: Društvene mreže/Fejsbuk

Kako piše "Kurir", njemu su lisice stavljene jutros dok je bio na doručku u jednom restoranu brze hrane u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on reketirao jednog beogradskog privrednika. Uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 sati u kom roku će biti saslušan.

Miljan Hofman javnosti u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.

Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u jvnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.

Potom je bio hapšen i 2025. godine zbog sumnje dan je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.