LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao
MILjAN Hofman Vidović uhapšen je danas zbog sumnje da je reketirao jednog beogradskog privrednika.
Kako piše "Kurir", njemu su lisice stavljene jutros dok je bio na doručku u jednom restoranu brze hrane u Beogradu.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on reketirao jednog beogradskog privrednika. Uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 sati u kom roku će biti saslušan.
Miljan Hofman javnosti u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.
Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u jvnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.
Potom je bio hapšen i 2025. godine zbog sumnje dan je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
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