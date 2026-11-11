Hapšenja i istraga

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

В. Н.

11. 11. 2026. u 18:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MILjAN Hofman Vidović uhapšen je danas zbog sumnje da je reketirao jednog beogradskog privrednika.

ЛИСИЦЕ УМЕСТО НАЈВАЖНИЈЕГ ОБРОКА: Хофман ухапшен док је доручковао

Foto: Društvene mreže/Fejsbuk

Kako piše "Kurir", njemu su lisice stavljene jutros dok je bio na doručku u jednom restoranu brze hrane u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on reketirao jednog beogradskog privrednika. Uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 sati u kom roku će biti saslušan.

Miljan Hofman javnosti u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.

Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u jvnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.

Potom je bio hapšen i 2025. godine zbog sumnje dan je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija
Fudbal

0 3

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

11. 11. 2026. u 12:16

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Rade Basta i saradnici uhapšeni zbog 14 miliona dinara
Hapšenja i istraga

0 1

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Rade Basta i saradnici uhapšeni zbog 14 miliona dinara

PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su Radeta Bastu zbog sumnje da je kao bivši direktor JKP "Beogradske elektrane" oštetio to preduzeće za ukupan iznos neosnovano dodeljenih donacija od 14.100.000,00 dinara, u kom iznosu je pribavio imovinsku korist primaocima donacije - različitim udruženjima i drugim organizacijama i društvima.

11. 11. 2026. u 16:53

Politika
Tenis
Fudbal
SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2

SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2