KO JE MILJAN HOFMAN? Uhapšen danas zbog sumnje da je reketirao jednog beogradskog privrednika - Vidović godinama puni stupce crne hronike
MILjAN Hofman Vidović uhapšen je danas zbog sumnje da je reketirao jednog beogradskog privrednika.
Ovo nije prvi put da je on u centru pažnje javnosti zbog sumnje da je počinio krivična dela.
Uhapšen dok je doručkovao
Vidović uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo iznuda. Njemu su lisice stavljene jutros dok je bio na doručku u jednom restoranu brze hrane u Beogradu.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on reketirao jednog beogradskog privrednika. Uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Ko je Miljan Hofman Vidović?
Vidović, u javnosti poznatiji kao Miljan Hofman, već godinama je dobro poznat organima reda i redovna je tema vesti iz crne hronike.
Srpska javnost pamti ga iz novembra 2023. godine, kada su društvenim mrežama kružili uznemirujući snimci bahatog ponašanja, maltretiranja dostavljača hrane i šikaniranja zaposlenih u ugostiteljskim objektima.
Ubrzo nakon toga usledila je spektakularna akcija MUP-a: specijalci su u Luksuznom restoranu jednog beogradskog tržnog centra oborili na pod Miljana i njegovog brata Ljubana Hofmana Vidovića i priveli ih pred punim lokalom.
Skeč za društvene mreže ili zlostavljanje?
Jedan od najvažnijih postupaka protiv njega vođen je pred Osnovnim sudom u Rumi zbog incidenta u vinariji u Irigu, gde je fizički maltretirao i šamarao jednog radnika. Na suđenju je Vidović tvrdio da je sve bila samo "gluma i šaljivi skeč za društvene mreže", ali sud nije prihvatio njegovu odbranu.
U februaru 2024. godine pravosnažno je osuđen na 10 meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.
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