VUČIĆ: Ne idem nigde iz Srbije, sve sam posvetio napretku zemlje

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i lider opozicije Aleksandar Vučić ponovio je danas da nigde neće ići iz Srbije jer je sve posvetio napretku zemlje i istakao da se to vidi na svakom koraku.

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Vučić je, na konferenciji za medije u sedištu SNS-a, rekao da će jedino možda otići u Brisel, na konferenciju Evropske narodne partije 7. i 8. decembra, ukoliko to prilike u zemlji budu dozvoljavale.

Kako je rekao, planirao je još negde da ide na jedan dan, ali će i to da otkaže, tako da će sve vreme biti u zemlji.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što je govorio da svakodnevno dobija pretnje, ali da o tome neće da govori, kao i to što je publicista Zoran Ćirjaković izjavio da je zabrinut za bezbednost Vučića i da bi možda bilo najbolje da on ode iz zemlje, rekao da izuzetno ceni Ćirjakovića, ali da mu ne pada napamet nigde da ide i dodao da su i sva njegova deca u Srbiji.

- Ja sam svoju energiju, svoje znanje, svoju volju i svoju snagu posvetio napretku Srbije. I to se vidi na svakom koraku i to niko ne može da mi oduzme - istakao je Vučić.

Dodao je da je spreman na svaku vrstu političkog i pravnog pritiska, da se "mrdnuti neće" i da će svoje političke protivnike pobediti čak i iz zatvora.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše najavljene krivične prijave protiv njega i zahteve da se preispita njegova odgovornost u vezi sa "Skaj" prepiskama, istakao je da nikada nije učestvovao u spornim radnjama niti koristio komunikaciju preko "Skaj" aplikacije.

- Ja sam ovde, kao što vidite, ne idem nigde. Ja nisam imao "Skaj" na telefonu, nikada ni u čemu nisam učestvovao... Već su mi najavili, valjda pod pritiskom i zbog straha da ću biti pozvan kao svedok, kako god. Ja sam ovde. I spreman da odgovorim na svako pitanje - rekao je Vučić.

Dodao je da je sramota za zemlju što se takve teme pokreću i ponovio da mu niko ne može ništa jer govori istinu.

- Jesam li ukrao neki novac? Hoćete da poništite akt koji je konačan, a koji je odluka predsednika Republike? Ne možete da ga poništite odlukom upravnog suda. O pomilovanju i aboliciji, tu sam inače veoma retko koristio taj pravni institut. Ne možete po zakonu, ne možete po Ustavu - naveo je Vučić.

Dodao je da oni samo delimično žele da ponište akt predsednika Republike koji se tiče pomilovanja i to tako da on važi za one koji su bili optuženi za terorizam, a da za neke druge, za mnogo lakša krivična dela, ne važi.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše planove Studentske liste za departizaciju, Vučić je istakao da se oni ne zalažu za departizaciju, već za "neskriveno, parazitsko, poslušničko i snishodljivo ponašanje u odnosu prema plenumu".

Ocenio je da će biti mnogo otpuštanja u javnom sektoru, kao i na RTS-u.

- Samo čekam kad će da saopšte da RTS više ne postoji, baš kao i po mađarskom modelu, kao i po mnogim drugim stvarima. Kao što su juče pročitali od onih 50 imena, bar 35 su blokaderi - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, otuda i uzdržanost celog sveta kada je reč o promeni vlasti u Srbiji i umesto oduševljenosti svih, vidi se uzdržanost odsvuda.

- Imaće podršku Evrope do maja i juna. Do maja i juna, kad će morati da isporuče ono što su obećali. Samo nam još nisu rekli šta. Ja znam šta. A mi ćemo morati to da čekamo do maja i juna i do tad će Evropljani imati strpljenja. A što niste videli oduševljenje u Moskvi? Što niste videli oduševljenje u Vašingtonu? Jeste videli oduševljenje u Pekingu? U Delhiju? Jeste li bilo gde ste videli oduševljenje, sem u onim zemljama koje su uzele aktivno učešće u obojenoj revoluciji. Hrvatska, Crna Gora i videli ste na delu teritorije naše zemlje ko je uzeo aktivno učešće u obojenoj revoluciji, a to je u Prištini. To su mesta jedina gde ste videli oduševljenje - rekao je Vučić.