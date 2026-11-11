SVEČANO KOD TRIJUMFALNE KAPIJE: Poslednja Makronova ceremonija

Centralnom proslavom kod Trijumfalne kapije danas je u Parizu tradicionalno obeležen Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Foto: Printskrin

Ceremonijom je predsedavao šef francuske države Emanuel Makron.

Makrkon je najpre položio venac na spomeniku "ocu pobede" Žoržu Klemansou, u dnu Jelisejskih polja, posle čega se u pratnji Republikanske garde dovezao do Trijumfalne kapije. Položio je venac na Spomenik neznanom junaku i obnovio Večnu vatru, a intnoirana je i Marseljeza, a posle svečanosti da bi se francuski predsednik zatim podravio sa okupljenima na svečanoj tribini. Običaj je da se ovom priliko oda počast i svima koji su poginuli za Francusku tokom protekle godine.

Bila je ovo Makronova poslednja ceremonija, jer će sledeće godine ceremonijama za pobede u oba svetska rata rukovoditi novi predsednik koji će biti izabran početkom juna sledeće godine.

Na današnjoj svečanosti Srbiju su među zvanicama na tribini predstavljali ambasador Ana Hrustanović i vojni izaslanik pukovnik Tomislav Ćirić, a bila je prisutna i zastavnica iz dijaspore Slađana Stamenović.

Foto: Printskrin Emanuel Makron i Slađana Stamenović