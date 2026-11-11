PLENKOVIĆ POSTAVIO USLOV CRNOJ GORI ZA ULAZAK U EU: "Ako to ne urade, neće zatvoriti pregovore o pristupanju"
HRVATSKI premijer Andrej Plenković izjavio je da ukoliko Crna Gora ne prihvati načela Badinterove komisije o kopnenom razgraničenju, neće zatvoriti pregovore o pristupanju EU kako planira.
Plenković je to rekao juče u parlamentu nakon izjave poslanika HDZ-a Andra Krstulovića, da je „izbacivanjem vremenske odrednice za završetke pregovora sa Crnom Gorom u Evropskom savetu ostavio Crnoj Gori dovoljno vremena da sama odluči šta će učiniti sa otvorenim pitanjima koja godinama hrvatska strana stavlja pred nju“.
„Predsednik Milatović sasvim sigurno sa svojim stanovištima ne doprinosi tom brzom približavanju i rešavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom, jer dovodi u pitanje ploču u Morinju, nazivajući je nezakonitom, isto tako pre dolaska u Zagreb kaže da ne treba prihvatiti ugovor sa Hrvatskom o granici, jer će ih u pregovorima dovesti u lošu poziciju. Da li oni znaju da, ukoliko ne potpišu taj ugovor možemo smatrati da to nije odustajanje od njihovih teritorijalnih pretenzija prema Hvrastkoj? Jesu li toga svesni?“, pitao je Krstulović.
Plenković mu je na to odgovorio:
„To i jeste smisao, zato je upućen crnogorskoj strani predlog ugovora o granici na kopnu, odnosno o razgraničenju kopnene granice, načelo Badinterove komisije, trebalo je biti prihvatljivo za Crnu Goru. Na kraju, privremeni režim koji je na snazi polazi upravo od te postavke. Ako njima to ne odgovara, znači da šalju poruku: ne možemo prihvatiti načela Badinterove komisije, ne verujemo u to da su republičke granice i granice između država koje su nastale nakon bivše SFRJ. Onda je to ozbiljan problem. I u toj varijanti Crna Gora neće zatvoriti pregovore o pristupanju kako planira. Da budem sasvim jasan“, poručio je Plenković u Saboru, prenosi portal RTCG.
(Tanjug)
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