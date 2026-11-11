Real opominje pred dolazak Zvezde: Martinez upozorava na atletski građenog...

Madriđani uhvatili pobednički ritam.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Trener košarkaša Real Madrida Pedro Martinez izjavio je danas da je Crvena zvezda trenutno jedan od najboljih timova u Evroligi i dodao da veruje da njegova ekipa može da dođe do pobede.

Košarkaši Reala dočekaće u četvrtak od 21 sat Crvenu zvezdu u meču 11. kola Evrolige.

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

- U napadu imaju igrače koji kreiraju igru, poput Džonsa i Kartera - oni su zaista odlični i poseduju veliki poenterski potencijal. Reč je o veoma fizički snažnoj ekipi; doveli su Koloka, atletski nadarenog centra koji dobro obavlja mnoge zadatke. Trenutno su jedan od najboljih timova u Evroligi - pobedili su na osam od poslednjih devet utakmica - tako da nas očekuje veoma težak okršaj. Pristupamo mu u dobrom raspoloženju, verujemo da na domaćem terenu možemo da pobedimo bilo koga, i to je mentalitet koji trenutno imamo - rekao je Martinez, a prenosi sajt kluba.

Zvezda je drugoplasirana na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i tri poraza, dok je Real na osmom mestu sa učinkom 6-4.

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