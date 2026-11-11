UNS: Zašto je Uskoković čitao spisak zaposlenih na sastanku redakcije RTS-a

UDRUŽENjE novinara Srbije (UNS) izrazilo je zabrinutost zbog dešavanja u Radio-televiziji Srbije (RTS), nakon što je v. d. glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa, Borivoje Uskoković, na sastanku redakcije čitao imena zaposlenih za koje su, kako je naveo, traženi dosijei.

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UNS je saopštio da je od Uskokovića zatražio objašnjenje zbog čega je spisak pročitan na sastanku redakcije, kao i da je neophodno utvrditi šta se zaista dogodilo u javnom servisu.

Prema navodima UNS-a, Uskoković je odgovorio da novinari pogledaju prilog o sastanku koji će biti emitovan u Dnevniku 2 RTS-a.

Udruženje navodi da su ga o događajima obavestili novinari, ističući da ranije sastanci redakcije nisu bili snimani kamerom. Snimak i tekstualni sadržaj sastanka, na kojem su se mogla čuti imena zaposlenih, objavljeni su na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pre emitovanja Dnevnika 2.

UNS je kontaktirao i medijski tim "Studentske liste", tražeći odgovor na pitanja da li su od RTS-a zahtevali dosijee zaposlenih na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ko je sastavio spisak i po kojim kriterijumima su izabrana imena.

Kako je saopštilo Udruženje, od medijskog tima dobili su nepotpisan odgovor, uz koji je dostavljen zahtev upućen RTS-u. UNS ukazuje da taj dokument nije potpisan od strane fizičkog ili pravnog lica, kako je predviđeno zakonom, kao i da u njemu nije objašnjeno ko je sastavio spisak i zbog čega su izabrani konkretni zaposleni.

- Hitno je potrebno utvrditi šta se juče dogodilo u RTS-u - poručili su iz UNS-a.

Udruženje je istaklo da se protivi mešanju u uređivačku politiku javnog servisa i svakom obliku pritiska na novinare i urednike.

- Legitimno je tražiti informacije o zaposlenima u javnom sektoru, ali je nedopustivo sačinjavati i iščitavati spiskove jer ta praksa ne vodi odgovornosti, već zastrašivanju - navodi se u saopštenju UNS-a.

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