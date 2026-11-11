UNS: Zašto je Uskoković čitao spisak zaposlenih na sastanku redakcije RTS-a
UDRUŽENjE novinara Srbije (UNS) izrazilo je zabrinutost zbog dešavanja u Radio-televiziji Srbije (RTS), nakon što je v. d. glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa, Borivoje Uskoković, na sastanku redakcije čitao imena zaposlenih za koje su, kako je naveo, traženi dosijei.
UNS je saopštio da je od Uskokovića zatražio objašnjenje zbog čega je spisak pročitan na sastanku redakcije, kao i da je neophodno utvrditi šta se zaista dogodilo u javnom servisu.
Prema navodima UNS-a, Uskoković je odgovorio da novinari pogledaju prilog o sastanku koji će biti emitovan u Dnevniku 2 RTS-a.
Udruženje navodi da su ga o događajima obavestili novinari, ističući da ranije sastanci redakcije nisu bili snimani kamerom. Snimak i tekstualni sadržaj sastanka, na kojem su se mogla čuti imena zaposlenih, objavljeni su na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pre emitovanja Dnevnika 2.
UNS je kontaktirao i medijski tim "Studentske liste", tražeći odgovor na pitanja da li su od RTS-a zahtevali dosijee zaposlenih na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ko je sastavio spisak i po kojim kriterijumima su izabrana imena.
Kako je saopštilo Udruženje, od medijskog tima dobili su nepotpisan odgovor, uz koji je dostavljen zahtev upućen RTS-u. UNS ukazuje da taj dokument nije potpisan od strane fizičkog ili pravnog lica, kako je predviđeno zakonom, kao i da u njemu nije objašnjeno ko je sastavio spisak i zbog čega su izabrani konkretni zaposleni.
- Hitno je potrebno utvrditi šta se juče dogodilo u RTS-u - poručili su iz UNS-a.
Udruženje je istaklo da se protivi mešanju u uređivačku politiku javnog servisa i svakom obliku pritiska na novinare i urednike.
- Legitimno je tražiti informacije o zaposlenima u javnom sektoru, ali je nedopustivo sačinjavati i iščitavati spiskove jer ta praksa ne vodi odgovornosti, već zastrašivanju - navodi se u saopštenju UNS-a.
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