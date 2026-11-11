Politika

UNS: Zašto je Uskoković čitao spisak zaposlenih na sastanku redakcije RTS-a

T.J.

11. 11. 2026. u 16:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UDRUŽENjE novinara Srbije (UNS) izrazilo je zabrinutost zbog dešavanja u Radio-televiziji Srbije (RTS), nakon što je v. d. glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa, Borivoje Uskoković, na sastanku redakcije čitao imena zaposlenih za koje su, kako je naveo, traženi dosijei.

УНС: Зашто је Ускоковић читао списак запослених на састанку редакције РТС-а

Foto: Novosti

UNS je saopštio da je od Uskokovića zatražio objašnjenje zbog čega je spisak pročitan na sastanku redakcije, kao i da je neophodno utvrditi šta se zaista dogodilo u javnom servisu.

Prema navodima UNS-a, Uskoković je odgovorio da novinari pogledaju prilog o sastanku koji će biti emitovan u Dnevniku 2 RTS-a.

Udruženje navodi da su ga o događajima obavestili novinari, ističući da ranije sastanci redakcije nisu bili snimani kamerom. Snimak i tekstualni sadržaj sastanka, na kojem su se mogla čuti imena zaposlenih, objavljeni su na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pre emitovanja Dnevnika 2.

UNS je kontaktirao i medijski tim "Studentske liste", tražeći odgovor na pitanja da li su od RTS-a zahtevali dosijee zaposlenih na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ko je sastavio spisak i po kojim kriterijumima su izabrana imena.

Kako je saopštilo Udruženje, od medijskog tima dobili su nepotpisan odgovor, uz koji je dostavljen zahtev upućen RTS-u. UNS ukazuje da taj dokument nije potpisan od strane fizičkog ili pravnog lica, kako je predviđeno zakonom, kao i da u njemu nije objašnjeno ko je sastavio spisak i zbog čega su izabrani konkretni zaposleni.

- Hitno je potrebno utvrditi šta se juče dogodilo u RTS-u - poručili su iz UNS-a.

Udruženje je istaklo da se protivi mešanju u uređivačku politiku javnog servisa i svakom obliku pritiska na novinare i urednike.

- Legitimno je tražiti informacije o zaposlenima u javnom sektoru, ali je nedopustivo sačinjavati i iščitavati spiskove jer ta praksa ne vodi odgovornosti, već zastrašivanju - navodi se u saopštenju UNS-a.

BONUS VIDEO: VUČIĆEVIĆ ISPRED REM-a: Nisu formirali ni skupštinsku većinu ni Vladu, a već gase medij

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija
Fudbal

0 3

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

11. 11. 2026. u 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge