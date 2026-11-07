SAOBRAĆAJNA NESREĆA IZMEĐU MELENACA I BAŠAIDA: Jedna osoba poginula, dve povređene

BILO kakva promena u Beogradu daje neke posledice i efekte na Kosovu i Metohiji, a promena vlasti koja je politički zemljotres gde smo poslali SNS u istoriju, nesumnjivo će dati poprilično puno efekata i na političku realnost na KiM, a očekujem i na svakodnevni život ljudi, rekao je Jugoslav Gašić, kandidat "Studentske liste" za poslanika u Narodnoj skupštini i najavio da neće biti saradnje sa Srpskom listom.