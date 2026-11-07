SAOBRAĆAJNA NESREĆA IZMEĐU MELENACA I BAŠAIDA: Jedna osoba poginula, dve povređene
JEDNA osoba je poginula, dok su dve povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na putu između Melenaca i Bašaida.
Kako saznaje Tanjug, nesreća se dogodila oko 17 sati, a u udesu su učestvovala dva vozila.
Dve povređene osobe su prevezene u Urgentni centar Opšte bolnice u Zrenjaninu.
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