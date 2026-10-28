DOJAVLJENO MUP-U: Evakuisana zgrada pravosudnih organa u Novom Sadu
ZGRADA pravosudnih organa u Novom Sadu, evakuisana je danas oko 12.30 sati, zbog dojave da je u objektu u Ulici Sutjeskoj postavljena eksplozivna naprava.
Da je u zgradi postavljena eksplozivna naprava, kako saznajemo, javljeno je Ministarsrtvu unutrašnjih poslova u Beogradu, koje je zatim obavestilo POlicijsku stanicu Stari grad u Novom Sadu, a oni nadležne u sudu.
Pripadnici policije su odmah izašli na teren, a sudska zgrada je evakuisana. Suđenja su prekinuta, a zaposleni i stranke koje su se u tom trenutku zatekli, izašli su napolje, kako bi policija pregledala zgradu u kojoj se nale Apelacioni, Viši, Osnovni i Privredni sud, kao i nadležna tužilaštva.
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