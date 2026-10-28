Nesreće

DOJAVLJENO MUP-U: Evakuisana zgrada pravosudnih organa u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

28. 10. 2026. u 13:06

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ZGRADA pravosudnih organa u Novom Sadu, evakuisana je danas oko 12.30 sati, zbog dojave da je u objektu u Ulici Sutjeskoj postavljena eksplozivna naprava.

ДОЈАВЉЕНО МУП-У: Евакуисана зграда правосудних органа у Новом Саду

FOTO:Lj.P.

Da je u zgradi postavljena eksplozivna naprava, kako saznajemo, javljeno je Ministarsrtvu unutrašnjih poslova u Beogradu, koje je zatim obavestilo   POlicijsku stanicu Stari grad u Novom Sadu, a oni  nadležne u sudu.

Pripadnici  policije su odmah izašli na teren, a sudska zgrada je evakuisana.  Suđenja su prekinuta, a zaposleni i stranke koje su se u tom trenutku zatekli, izašli su napolje, kako bi policija pregledala zgradu u kojoj se nale Apelacioni, Viši, Osnovni i Privredni sud, kao i nadležna tužilaštva.

 

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