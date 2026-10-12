Nesreće

IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 38 VOZAČA: Subotički saobraćajci imali pune ruke posla

Jelena Lemajić

12. 10. 2026. u 10:32

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Tokom protekle nedelje na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U osam saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena, osam osoba je lakše povređeno, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕНО 38 ВОЗАЧА: Суботички саобраћајци имали пуне руке посла

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

U navedenom periodu, policija je podnela 74 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.368 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 38 vozača od kojih je za osam određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 17 intervencija.

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