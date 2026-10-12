IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 38 VOZAČA: Subotički saobraćajci imali pune ruke posla

Tokom protekle nedelje na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U osam saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena, osam osoba je lakše povređeno, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

U navedenom periodu, policija je podnela 74 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.368 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 38 vozača od kojih je za osam određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 17 intervencija.