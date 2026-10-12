TRAGEDIJA U RAKOVICI: Mladić (19) pronađen mrtav u samačkom hotelu, sumnja se da je ovo uzrok smrti

U SAMAČKOM hotelu u beogradskom naselju Rakovica jutros oko 4.20 časova pronađeno je telo mladića rođenog 2007. godine.

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Ekipa Hitne pomoći izlaskom na teren mogla je samo da konstatuje smrt

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je mladić preminuo usled strujnog udara. Uviđaj je u toku, a tačne okolnosti ove tragedije će biti poznate nakon istrage.

(Tanjug)

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