Nesreće

TRAGEDIJA U RAKOVICI: Mladić (19) pronađen mrtav u samačkom hotelu, sumnja se da je ovo uzrok smrti

T.J.

12. 10. 2026. u 12:00

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U SAMAČKOM hotelu u beogradskom naselju Rakovica jutros oko 4.20 časova pronađeno je telo mladića rođenog 2007. godine.

ТРАГЕДИЈА У РАКОВИЦИ: Младић (19) пронађен мртав у самачком хотелу, сумња се да је ово узрок смрти

Foto: AI generated

Ekipa Hitne pomoći izlaskom na teren mogla je samo da konstatuje smrt

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je mladić preminuo usled strujnog udara. Uviđaj je u toku, a tačne okolnosti ove tragedije će biti poznate nakon istrage.

(Tanjug)

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