PENZIONERKA OTKRILA TRIK ZA JEFTINIJU KUPOVINU NA PIJACI: Evo kako zna kad prodavci spuštaju cene

ŠLjIVE, grožđe, jabuke i mandarine ovih dana privlače pažnju na zagrebačkoj pijaci Kvatrić, dok se na tezgama sve više pojavljuje i sezonsko povrće.

Foto: Bratislav Stefanovic / Alamy / Profimedia

Ponuda je bogata keljem, karfiolom, kelerabom i brokolijem, a mogu se pronaći i patlidžani, blitva, rukola i kristalka.

Od voća su u ponudi i kruške, a cene se, prema informacijama sa pijace, kreću od tri do pet evra po kilogramu. Prodavci kažu da je deo sezonskih namirnica stigao oko dve nedelje ranije nego inače.

Na Kvatriću redovno pazari i penzionerka Ljubica, koja je ispričala šta najčešće stavlja u svoju korpu i zbog čega se raduje jesenjoj ponudi, piše Zagrebinfo, prenosi Blic.

- Kupujem ono što nam je najvažnije, ovo sezonsko. Kako je bilo leto, poželeli smo se i mahunarki. Tu su i brokoli, krastavac, stigla je i bundeva. Leti na pijaci nije bilo ničega, a sada ima - rekla je Ljubica.

Osim što bira sezonske namirnice, otkrila je i kako penzioneri ponekad uspevaju da prođu povoljnije prilikom kupovine na pijaci. Prema njenim rečima, važni su vreme dolaska i malo strpljenja.

- Penzioneri dolaze kasnije tokom dana, malo gledaju šta je jeftinije i sezonsko. Tokom dana, kada prođe gužva, bude jeftinije. Recimo, kada idem na Dolac, cene budu niže jer prodavci žure da im roba ne uvene. Kada se približi podne, da ne bi nosili robu kući, spuste cene kako bi je prodali. To rade penzioneri, nažalost - ispričala je ona.

Ponuda se promenila, ali i cene

Ljubica se osvrnula i na promene koje su se tokom godina dogodile na zagrebačkim pijacama. Smatra da se današnja ponuda i način prodaje znatno razlikuju od onoga čega se seća iz ranijih vremena.

- Apsolutno, neuporedivo. I po ponudi i po cenama, i po prodavcima. Sada su to sve preprodavci, uz tek ponekog domaćeg proizvođača. Ranije su svi bili naši domaći proizvođači iz okoline, naše kumice, kako smo ih zvali. Sada je sve to iz treće ruke, sa Zelene pijace, pa onda na to dodaju svoju cenu i, nažalost, tako je - rekla je penzionerka Ljubica.

(BizPortal)

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