MLADIĆ (22) POGINUO KOD DOLJEVCA: Teška saobraćajna nesreća, sumnja se da je ovo uzrok tragedije
MLADIĆ (22) stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sat kod doljevačkog sela Orljane.
On je bio za volanim "citroena" koje je najverovatnije usled velike brzine sleteo s kolovoza i udario u zaštitnu ogradu.
Policija je obavila uviđaj, uzroci saobraćajne nesreće se utvrđuju.
(Informer)
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