Nesreće

MLADIĆ (22) POGINUO KOD DOLJEVCA: Teška saobraćajna nesreća, sumnja se da je ovo uzrok tragedije

В.Н.

31. 08. 2026. u 09:55

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MLADIĆ (22) stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sat kod doljevačkog sela Orljane.

МЛАДИЋ (22) ПОГИНУО КОД ДОЉЕВЦА: Тешка саобраћајна несрећа, сумња се да је ово узрок трагедије

Foto: N. Živanović

On je bio za volanim "citroena" koje je najverovatnije usled velike brzine sleteo s kolovoza i udario u zaštitnu ogradu.

Policija je obavila uviđaj, uzroci saobraćajne nesreće se utvrđuju.

(Informer)

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